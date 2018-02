Caporalato - in Italia il 50% dei braccianti è ancora in nero : Caporalato , in Italia il 50% dei braccianti è ancora in nero È quanto rivela il rapporto annuale dell'Ispettorato nazionale del lavoro secondo cui i braccianti in nero attivi nelle campagne Italia ne sono stati 3.549. La Flai Cgil: "Si possono immaginare numeri meno allarmanti" Parole chiave: ...

The Harvest a Bologna : in sala il docu-film sul Caporalato dei sikh in Italia : Da martedì 23 gennaio sarà comunque possibile vederlo al Cinema Galliera in via Matteotti, in due spettacoli (19-21.30) e da febbraio il film sarà in tour in vari cinema Italiani. 17 gennaio 2018