Calcio | serie A | Napoli e Juve avanti col minimo sforzo

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A : Galli e Salvai che prestazione! Girelli devastante : La quattordicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...

Calcio - i migliori italiani della 25^ giornata di Serie A : Federico Bernardeschi incanta nel derby di Torino - Giacomo Bonaventura lancia in orbita il Milan : Tanti gol e la consapevolezza di disporre di un jolly che farà la fortuna della Nazionale nei prossimi anni. La 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 incorona Federico Bernardeschi, straordinario protagonista nella vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Ma non solo la corsa scudetto infimma la massima Serie. Il Milan di Gattuso continua a vincere grazie ad un talento azzurro, mentre il Chievo ritrova i tre punti con la ...

Pagelle/ Milan-Sampdoria (1-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo a San Siro (oggi)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Pagelle / Napoli-Spal (1-0) : FantaCalcio - i voti. Allan migliore in campo (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Napoli-Spal: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 25^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori in campo al San Paolo (oggi 18 febbraio)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:30:00 GMT)

La Cina frena le spese pazze nel Calcio. Ma la serie A è strategica : Prima l’Inter, il Milan e il Parma. Ora i diritti tv. L’accerchiamento cinese al calcio italiano, e non solo, si è arricchito di un nuovo passaggio. Il progetto del presidente Xi è quello di valorizzare il football cinese che non ha ancora raggiunti risultati apprezzabili. Ma Mediapro era un target fondamentale e “coerente” con la crescita di Orient Hontai Capital, che sta realizzando importanti progetti in patria...

Calcio - serie C : Pro Piacenza Viterbese 1-0 LIVE : Ogni domenica segui STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING 37 Cavagna serve Musetti che in area di rigore beffa Iannarilli 26 Colpo di ...

Speciale FantaCalcio : il commento ai voti dei tre anticipi di Serie A : Speciale Fantacalcio 2018: il commento online ai voti dati da Fantagazzetta, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. I tre anticipi ai raggi X

Calcio a 5 - 19^ giornata Serie A 2018 : impresa Acqua&Sapone! Batte la Luparense e torna in vetta alla classifica : Neanche il tempo di digerire la delusione per la precoce eliminazione dell’Italia agli Europei 2018 ed è già nuovamente l’ora di rituffarsi nel campionato di Serie A 2017-2018, che si riapre con un violento scossone nella 19^ giornata dopo un mese di pausa. L’approdo di Tino Perez al posto di Ricci sulla panchina dell’Acqua&Sapone Unigross coincide con un successo 2-4 sul campo della Luparense e con il ritorno in ...