Calcio quotato | l' A S Roma vola in Borsa dopo la vittoria in Campionato

Calcio quotato - la Lazio decolla in Borsa dopo la vittoria in Campionato : (Tele Borsa ) - Seduta euforica per i titoli S.S. Lazio , in bella mostra sul listino milanese con un rialzo del 7,29% e volumi di scambio sostenuti. Il club biancoceleste festeggia anche in Borsa la ...

