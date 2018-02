Cade aereo in Iran | nessun sopravvissuto

Iran - Cade aereo di linea della Aseman Airlines : morti i 66 passeggeri a bordo - Video : lla compagnia Aseman Airlines è precipitato nei pressi di Samirom, nella provincia di Isfahan. Era partito da Teheran ed era diretto a Yasuy

Russia - aereo di linea Cade cinque minuti dopo il decollo : nessun superstite Video : Non si è salvato nessuno. Non c'è alcun sopravvissuto alla sciagura aerea [Video] accaduta ieri in Russia. L'#aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines che trasportava 71 persone, era decollato dall'aeroporto Domodedovo di #Mosca ed era diretto verso la citta' di Orsk negli Urali. Una tratta nazionale coperta più volte al giorno in un paio d'ore. E invece ieri, dopo cinque minuti dal decollo, il terribile schianto. A ...

Russia - aereo di linea Cade cinque minuti dopo il decollo : nessun superstite : Non si è salvato nessuno. Non c'è alcun sopravvissuto alla sciagura aerea accaduta ieri in Russia. L'aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines che trasportava 71 persone, era decollato dall'aeroporto Domodedovo di Mosca ed era diretto verso la città di Orsk negli Urali. Una tratta nazionale coperta più volte al giorno in un paio d'ore. E invece ieri, dopo cinque minuti dal decollo, il terribile schianto. A darne notizia ...

Aereo di linea Cade a 80 km da Mosca : 71 morti : Era diretto a Orsk, una città al confine tra Russia e Kazakistan, l'Aereo di linea Antonov an-148 della compagnia Saratov Airlines. Partito dall'aeroporto Domodedovo di Mosca, a bordo viaggiavano 71 persone, 65 passeggeri e 6 componenti dell'equipaggio Segui su affaritaliani.it

Cade aereo a Mosca - 71 persone a bordo : ANSA, - ROMA, 11 FEB - Un aereo è precipitato subito dopo il decollo dall'aeroporto di Mosca, con 71 persone a bordo, di cui 65 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Nessuna chance che possano ...

Mosca - Cade aereo : 71 persone a bordo. Precipitato dopo decollo : soccorsi sul posto : Un aereo della Saratov Airlines si è schiantato vicino Mosca: a bordo c’erano 71 persone a bordo: 65 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. Il veivolo è Precipitato poco dopo essere decollato dall’aeroporto Domodedovo di Mosca. L’aereo, un Antonov An-148, era diretto verso Orsk, città negli Urali, e si è schiantato nel distretto di ...

Russia - aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie - Saratov Airlines An-148 Cade al decollo : 71 persone a bordo : Precipita poco dopo il decollo da un aeroporto di Mosca un volo di linea con 71 persone a bordo equipaggio compreso, secondo le prime notizie sarebbero morti tutti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:53:00 GMT)

Tifosi del Nacional vergognosi - imitano un aereo che Cade : Chapecoense furiosa - ecco la richiesta : La stupidità di alcuni pseudo Tifosi potrebbe costare molto cara al Nacional Montevideo. Alcuni sostenitori della squadra uruguaiana, durante la partita contro la Chapecoense, hanno imitato con gesti e versi la caduta di un aereo per ricordare agli avversari la tragedia del 26 novembre 2016 quando in un incidente aereo morirono 71 persone: fra loro quasi tutti i giocatori della squadra (solo tre i superstiti), l’intero staff tecnico e la ...

Cade aereo da turismo : 2 morti : E' di due morti il tragico bilancio di un incidente avvenuto in una zona impervia di via Novare in località Arbizzano a Negrar , Vr, dove è caduto un aereo da turismo. I vigili del fuoco sono ...

Piccolo aereo Cade nel bosco - due morti nel veronese : Tragedia nel veronese. Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cesna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma...

Verona : a Negrar Cade aereo da turismo - due morti : Verona, 31 gen. (AdnKronos) - I vigili del fuoco dalle 10.50 stanno operando in una zona impervia di via Novare in località Arbizzano a Negrar (Vr) per la caduta e l’incendio di un aereo di turismo: due le persone decedute. Le squadre intervenute con 5 mezzi tra cui le squadre SAF (speleo alpino flu

Cade un aereo monomotore - due morti : "Si è schiantato in un bosco". Dramma nel veronese : Tragedia nel veronese. Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cesna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma...

Verona : Cade aereo monomotore - 2 morti : Un monomotore Cessna si è schiantato ad Arbizzano di Negrar (Verona): due persone sono morte. Il velivolo sarebbe precipitato all’interno della Tenuta Novare. Sul posto vigili del fuoco di Verona e sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'articolo Verona: cade aereo monomotore, 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Cade un aereo in Costa Rica - 12 morti : sterminata una famiglia : Un piccolo aereo passeggeri si è schiantato contro una montagna nella zona di Guanacaste nel nord-est del Costa Rica. Secondo i media locali a bordo erano in 12: 10 turisti e 2 membri di equipaggio...