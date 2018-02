Braccio di ferro sulla cultura | Squadroni bacchetta Gabellieri

Embraco tra cassa integrazione e part time : Braccio di ferro con Calenda : Embraco rifiuta la cassa integrazione, i sindacati dicono 'no' al part time. Un muro contro muro che ha fatto indispettire il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, impegnato nella...

Perché il Braccio di ferro tra Banche centrali e mercati si sta facendo pericoloso : Forzando un po', ma neanche tanto, il senso delle parole di Milligan, significa che gli investitori hanno preso atto che il trend dell'economia mondiale va nel senso di un aumento del costo del ...

Manifestazioni a Macerata sì o no? A sinistra Braccio di ferro Pd-LeU : Rossi:'Minniti sbaglia, manifesteremo a testa alta contro fascismo e razzismo' scrive il governatore di LeU. 'Gravissimi i rischi dell'odio etnico' ha detto il Capo dello Stato nel giorno del ricordo ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni presenta il suo festival : Laura Pausini in forse - Braccio di ferro con Fiorello : “Questa è una missione piccola e anche un po’ temeraria. Il palco di Sanremo è vissuto come una minaccia per tanti, ma il mio motto è #SanremoNonTiTemo”. Claudio Baglioni vuole far trasudare tranquillità, ma appare alquanto teso nella sua prima conferenza stampa della settimana festivaliera. Da domani, martedì, si farà sul serio e lo spazio se lo prenderà la musica. Proprio così: il prossimo festival di Sanremo 2018, come ampiamente ...

Braccio di ferro in Catalogna sulla rielezione di Puigdemont : 'Non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze'. Non lasciano dubbi le parole del presidente del parlamento della Catalogna, Roger Torrent, che annuncia di avere ...

Catalogna - Braccio di ferro fra Rajoy e Parlament catalano sulla rielezione di Puigdemont : Il presidente del Parlamento catalano Roger Torrent ha annunciato di avere rinviato la seduta prevista questo pomeriggio alle 15 per la rielezione del President uscente in esilio Carles Puigdemont dopo la diffida della corte costituzionale spagnola. Torrent ha detto che il Parlament ha presentato un ricorso davanti alla consulta di Madrid. "Non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze" ha affermato.Per ...

Pd - veti e ritardi : liste nel caos - Braccio di ferro Renzi-Orlando : ... i tempi di Prodi, delle coalizioni forzate, delle macchine partito per far vincere la coalizione più che la forza politica, sono tramontati, Prodi continua a ripetere maggioritario, maggioritario, ...

Usa - terzo giorno di shutdown : Braccio di ferro tra democratici e repubblicani : L'impasse governativo continua a bloccare le attività degli uffici federali, tecnicamente chiusi e privi di fondi, mentre a Washington si consuma il braccio di ferro della politica. Alcuni dei ...

Shutdown ovvero il Braccio di ferro sulla legge di spesa 2018 tra Trump e democratici : Dall'altra, i democratici considerano la sua politica sbagliata e ingiusta ed hanno preso a pretesto i "dreamers" per riaffermarlo. In più non bisogna dimenticare che il prossimo 8 novembre un terzo ...

Braccio di ferro sull'asse Bolzano : Bolzano . Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino (nella foto), ha inviato via fax una richiesta rivolta al Procuratore di Colonia affinché venga fissata con ...

Braccio di ferro tra guide turistiche e Franceschini - presidio al Mibact Video : Il ministro Dario #Franceschini nel mirino delle #guide turistiche italiane che domani saranno in presidio a Roma dalle 11 alle 14 sotto il ministero dei Beni Culturali per difendere la professione. Molta la carne al fuoco e tutto mentre l’Italia balza sul podio dell’European Best Destination assieme a Portogallo e Polonia. In primo luogo la prevista intesa Stato – Regioni prossima alla firma sulla regolamentazione professionale. In pratica ...

Braccio di ferro tra guide turistiche e Franceschini - presidio al Mibact : Il ministro Dario Franceschini nel mirino delle guide turistiche italiane che domani saranno in presidio a Roma dalle 11 alle 14 sotto il ministero dei Beni Culturali per difendere la professione. Molta la carne al fuoco e tutto mentre l’Italia balza sul podio dell’European Best Destination assieme a Portogallo e Polonia. In primo luogo la prevista intesa Stato – Regioni prossima alla firma sulla regolamentazione professionale. In pratica ...

Napoli-Juventus : Braccio di ferro. Immobile stellare : la rassegna stampa : La Gazzetta dello Sport sugli stessi toni: "Immobile alle stelle: quattro gol e torna capocannoniere della Serie A". Calciomercato: Jankto, il Milan accelera. Sarri esalta Verdi Spazio anche per il ...

Parigi - Braccio di ferro tra Macron e Erdogan : “La Turchia in Ue? Impensabile” - “Basta - siamo stanchi di implorare” : L’obiettivo del premier turco Recep Tayyip Erdogan era riaprire una finestra di dialogo con l’Europa ma alla fine la sua visita a Parigi si è trasformata in un botta e risposta con il presidente francese Emmanuel Macron. “E’ impensabile” che Ankara “entri nell’Unione Europea” dice Macron. “siamo stanchi di implorare l’adesione all’Ue” risponde Erdogan. L’arrivo del ...