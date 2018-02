Borsa | Piazza Affari chiude in calo | Ftse Mib a -1%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari senza riferimenti dalla Cina (16 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per terminare al meglio la settimana. Mercati chiusi in Cina . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 03:14:00 GMT)

In Borsa torna l'Orso : Piazza Affari è la peggiore : Oggi la Banca centrale inglese non ha toccato il costo del denaro, ma ha detto che la propria politica monetaria dovrà probabilmente essere ristretta "prima e un po' di più" di quanto ritenuto tre ...

Borsa : dopo il lunedì nero in Usa Milano e le asiatiche in forte calo Ma poi Piazza Affari recupera - -1 - 5% - : Il più colpito è stato l'oracolo della finanza Warren Buffet seguito dal patron di Facebook Mark Zuckerberg mentre al terzo posto, per perdite, si è Piazzato l'uomo più ricco del mondo, il Ceo di ...