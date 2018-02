Boom di visite per la Casa dei milanesi

E’ FEBBRE CURLING su OA Sport! Boom di visite per una disciplina che appassiona. E ora le Olimpiadi… : Ci hanno fatto palpitare, trepidare, urlare di gioia, disperarci per un lancio sbagliato di pochi centimetri. Un caleidoscopio di emozioni che non dimenticheremo. Tutto questo è il CURLING, sport che, se conosciuto, non può che appassionare. OA Sport ci ha creduto, come da sempre crede nella filosofia che tutti gli sport possiedano la medesima dignità. Per questo ha dedicato lunghe ore di Diretta Live al Preolimpico di Pilsen. I riscontri sono ...