Bob femminile | Olimpiadi PyeongChang 2018 | sarà sfida tra Humphries e Meyers-Taylor?

Bob femminile - Coppa del Mondo Koenigssee 2018 : Schneider sorprende Humphries che vince la sfera di cristallo : Esultano Germania e Canada a Koenigssee, nella tappa finale della Coppa del Mondo di bob femminile. Il pubblico di casa può gioire per il successo, non con poca sorpresa, di Stephanie Schneider, che fa tre in stagione (vittorie arrivate tutte in terra teutonica o quasi, vista quella di Igls). Per quanto riguarda Kaillie Humphries arriva l’affermazione nella classifica finale, premiata ovviamente con la sfera di cristallo. Davvero molto ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Elana Meyers Taylor vince su Jamanka e Schneider e accorcia in classifica su Humphries - solo nona : La settima tappa della Coppa del Mondo di bob femminile se la aggiudica la statunitense Elana Meyers Taylor. Sulla lunga (quasi duemila metri) pista di Sankt Moritz (in Svizzera) l’americana piazza i migliori tempi in entrambe le sessioni (1:07.87 nella prima e addirittura il record della pista in 1:07.40 nella seconda) chiudendo in 2:15.27 e staccando le due tedesche Mariama Jamanka e Stephanie Schneider di, rispettivamente, 21 e 40 ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Kaillie Humphries vince su Greubel Poser e prova la fuga in classifica : Torna la Coppa del Mondo di bob femminile dopo la sosta natalizia e lo fa con la vittoria di Kaillie Humphries sulla pista di Altenberg. Con questo successo la canadese allunga in classifica generale su Elana Meyers Taylor che si ferma in undicesima posizione, dopo una prima manche davvero deludente. Seconda posizione per la statunitense Jamie Greubel Poser staccata di 69 centesimi, mentre completa il podio la tedesca Anna Koehler a 90 ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Stephanie Schneider supera Meyers Taylor e Jamanka e bissa il successo di Winterberg : La tedesca Stephanie Schneider si aggiudica la prova di Innsbruck di Bob a 2, quinto appuntamento della Coppa del Mondo 2017-18. In coppia con Annika Drazek ha centrato il tempo complessivo di 1:46.28 e quelli di entrambe le manche (53.18 nella prima discesa e 53.10 nella seconda) staccando Elana Meyers Taylor di 36 centesimi e la connazionale Mariama Jamanka di 37 (grazie al secondo miglior tempo nella seconda discesa). Secondo successo di fila ...

