gamerbrain

: Un nuovo teaser mostra numerose sequenze di gameplay inedite di Biomutant! #Biomutant - Eurogamer_it : Un nuovo teaser mostra numerose sequenze di gameplay inedite di Biomutant! #Biomutant - oOShinobi777Oo : Biomutant: Nuovo GAMEPLAY TRAILER - italiatopgames : Biomutant – Nuovo Video Gameplay -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) THQ Nordic pubblica ufficialmente une interessanteper, atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PS4 e vogliamo condividerlo con voi.si mostra in unè un open-word, RPG, post-apocalittico con un combat system unico in stile arti marziali che ti permette di combinare corpo a corpo, tiro e abilità d’azione mutanti. UNA NUOVA PROSPETTIVA DEL COMBATTIMENTO IN TERZA PERSONA: Il sistema di combattimento in stile arti marziali ti offre la massima libertà di movimento e agilità mentre mescoli tiro, corpo a corpo e poteri delle tue mutazioni EVOLVI IL TUO GAME-PLAY: Ricodifica la tua struttura genetica per cambiare il tuo modo di apparire e giocare LIVELLO SUCCESSIVO DI CRAFTING: Mescola e abbina componenti per creare le tue armi ...