Berlusconi | Con flat tax via tassa su prima casa e prima auto - Forza Italia indicherà il

Matteo Renzi corteggia Silvio Berlusconi : molla Salvini e vieni con me : Mentre Prada rivaluta l' estetica fascista, promuovendo con una mostra di immagini eloquenti l' infausto ventennio, cosa abbastanza stravagante, Matteo Renzi rivolge alla vigilia delle elezioni per il ...

'Sarà Forza Italia a indicare il premier' - Berlusconi - : Roma, 19 feb. , askanews, Forza Italia indicherà il candidato premier e gli alleati Meloni e Salvini 'lo sosterranno con lealtà. Abbiamo un programma firmato da tutti'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ...

Berlusconi : cambiare su legittima difesa : 22.00 "Dobbiamo cambiare subito il diritto di legittima difesa, chi si trova in casa o in negozio deve poter difendere i propri beni e i propri figli con i mezzi che ha a disposizione". Lo afferma il leader di FI, Berlusconi, su Rete 4, insistendo sul tema sicurezza. E aggiunge: "Sarà necessario aumentare di almeno un terzo gli organici di polizia e carabinieri", c'è bisogno di "gente nuova e giovane".Poi sui migranti: per i rimpatri, che ...

Matteo Renzi - ripresi i contatti 'sotterranei' con Silvio Berlusconi : Matteo Renzi sta sparigliando le carte. La popolarità di Paolo Gentiloni non cala, nonostante il premier abbia mollato Palazzo Chigi ormai da un paio di mesi. E il terrore del segretario del Pd è che ...

L''asse franco-tedesco' - del Ppe - a Roma per sostenere Berlusconi : ... chiudendo un'intera stagione politica. Nessuno avrebbe potuto immaginare allora che l'"asse franco-tedesco", sei anni e mezzo dopo, si sarebbe rimaterializzato proprio a casa sua, a Palazzo Grazioli,...

Silvio Berlusconi - sulla sua scrivania un dossier segreto : 52 nomi - c'è anche quello di Mara Carfagna : Sulle scrivanie di Silvio Berlusconi e dei vertici di Forza Italia in questi giorni gira un dossier con 52 nomi : sono tutti i candidati alla presidenza del Consiglio. Tra loro, insomma, uscirà il '...

Elezioni - la stampa inglese torna a prendere in giro Berlusconi : “Bandito dai pubblici uffici ma vuole tornare premier” : Silvio Berlusconi torna a guidare il centrodestra tra strafalcioni e battute più o meno riuscite, e la stampa britannica torna a prenderlo in giro. Con un video da un minuto e mezzo pubblicato online, la Bbc si concentra sull’ennesima ritorno in campo del leader di Forza Italia. Un filmato dal titolo ironico: Il consiglio di Berlusconi alla Bbc per una stretta di mano. Nel video, infatti, Berlusconi rimprovera la giornalista del network ...

Elezioni - guerra di nervi nel centrodestra. Salvini su Berlusconi 'Con lui servono 4 occhi aperti' : 'A me - prosegue - non frega più niente di occuparmi del sud del mondo, di occuparmi dell'Unione Europea, di occuparmi della Merkel, a me interessa occuparmi dei miei figli, della mia terra, della ...

Salvini : "Con Berlusconi 4 occhi aperti" : 17.41 "Chi pensa che il problema dell'Italia siano Salvini, i razzisti o i fascisti vive su Marte.Il problema è la disoccupazione e un'immigrazione fuori controllo". Lo ha detto il leader della Lega Salvini. "Berlusconi? Ci vogliono non due, ma quattro occhi aperti", risponde a una domanda sull'allenaza con il Cavaliere. "Soli non si va da nessuna parte, ma patti chiari. Gli accordi sono che se Forza Italia prende un voto in più, decide il ...

Falcone : Berlusconi e destra invertono realtà sul fascismo : Roma – Falcone: Berlusconi inverte realtà dei fatti su fascismo Roma – Di seguito quanto dichiarato dalla candidata alla Camera dei Deputati per Liberi e... L'articolo Falcone: Berlusconi e destra invertono realtà sul fascismo su Roma Daily News.

I forzisti di Pomigliano : 'Sgarbi faccia venire Berlusconi qui per sconfiggere Di Maio' : Attraverso la sua pagina Facebook, Pasquale Sanseverino, assessore del comune di Pomigliano, in quota Forza Italia, si appella al critico d'arte Vittorio Sgarbi, candidato alla Camera proprio nel ...

Elezioni : Anzaldi - su siparietto Berlusconi-Morandi intervenga Agcom : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “E’ opportuno che l’Agcom valuti celermente quella che appare come una chiara violazione di par condicio durante la puntata di ‘Che tempo che fa’ con Silvio Berlusconi. Visionando con attenzione la puntata, si comprende che il siparietto del leader di Forza Italia con un grande cantante amato da tutti gli italiani, come Gianni Morandi, non è stato casuale o inaspettato, ma ...

Il siparietto di Gianni Morandi e Silvio Berlusconi - “eterni ragazzi” a Che Tempo Che Fa (video) : Tra un blocco e l'altro della puntata del 18 febbraio di Che Tempo che fa è avvenuto l'incontro tra Gianni Morandi e Silvio Berlusconi: l'eterno ragazzo di Monghidoro, con una storia di militante di sinistra, e l'ex premier oggi federatore del centro-destra si sono incontrati nel salotto di Fabio Fazio su Rai1 al termine dell'intervista di Berlusconi e prima di quella di Morandi. Nonostante le distanze culturali e politiche, tra i due è nato ...

Berlusconi - in mancanza di comunisti se la prende con gli antifascisti : Da Fazio l'ex cavaliere attacca l'antifascismo e chiude il cerchio aperto con il raid di Macerata. Ma l'obiettivo del maquillage politico è fare di certe categorie che hanno segnato il ventennio ...