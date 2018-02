Benevento | Vigorito show | “fermeremo la Juve per regalare lo scudetto al Napoli”

Benevento - Vigorito : 'Fermeremo la Juventus - voglio fare un regalo al Napoli' : 1 di 5 Successiva TORINO - Se avete cerchiato con il rosso il 22 aprile , il giorno di Juventus-Napoli, , tornate indietro di qualche pagina sulla vostra agenda e fate un circoletto anche sull'8 ...

DIRETTA/ Benevento-Crotone (risultato live 0-1) streaming video e tv : Crociata gela il Vigorito : DIRETTA Benevento Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida salvezza nella 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:21:00 GMT)

Benevento - Sossio Aruta e l'appello a Vigorito : 'Mi faccia giocare un minuto in Serie A' : Gragnuola di reti all'Olimpico!!! Roma-Benevento, dove vedere il match in diretta tv e streaming Vigorito, il patron del Benevento: 'Si, è vero, volevo ingaggiare Totti' Giudice Sportivo Serie A: ...

Benevento - l'appello di Aruta a Vigorito : 'Presidente - vorrei giocare un minuto in Serie A' : Un minuto di Serie A, per poter dire di aver disputato tutte le categorie. E' la singolare richiesta di Sossio Aruta al presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Aruta, divenuto famoso per la ...

Benevento - calciomercato chiuso? Macchè - ecco chi si è proposto a sorpresa al patron Vigorito : Il Benevento è reduce dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma. Il 5-2 però un risultato bugiardo per l’andamento della partita. I campani infatti hanno giocato un’ottima gara passando addirittura in vantaggio con Guilherme che per distacco è stato il miglior in campo. La difesa però non ha retto alle folate dei giallorossi con Under che ha mostrato tutto il suo talento togliendo le castagne dal fuoco a Di ...

Benevento - Vigorito e il racconto ‘romantico’ dell’acquisto di Sagna : Pochi minuti del fischio d’inizio del match con la Roma, il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di ‘Premium Sport’: “La Roma certamente ha il diritto di puntare alla vittoria, ma speriamo che stasera non si ricordi di essere una grande squadra. Dobbiamo pensare al riscatto della nostra squadra”. Sull’acquisto di Sagna: “Forse era stanco di fare solo il calciatore ed è voluto venire da noi ...

Benevento - Vigorito svela un clamoroso retroscena su Totti : Il Benevento domani sera sarà di scena all’Olimpico contro la Roma per il posticipo della 24^ giornata di Serie A. Alla vigilia della gara il patron del club campano, Oreste Vigorito, è intervenuto ai microfoni di ‘Rete Sport’ svelando un clamoroso retroscena su Francesco Totti: “Volevo ingaggiarlo? Sì, ci ho pensato, ma ho capito che non era possibile. Ho grande rispetto per Totti uomo. Ci stavo riflettendo, ma quando è ...

Benevento - Vigorito : 'Senza Malagò assemblea di Lega anomala' : Il calcio è l'unico mondo dove chi è licenziato continua ad essere pagato per tutta la durata del contratto. Cambiamenti? Le cose impossibili sono fatte per essere superate. Solo chi non prova non ...

Serie A - Benevento. Vigorito : “Salvezza possibile” : Il patron della squadra neopromossa incita i suoi a dare il massimo fino alla fine. Crederci. La strada per proseguire il cammino in Serie A è certamente tra le più tortuose per il Benevento ma, se l’incoraggiamento a non cedere arriva dal proprio presidente, allora il gruppo di De Zerbi ha il dovere di crederci fino alla fine. “Non molleremo”. Sull’onda di un calciomercato importante, così come ...

Serie A - Vigorito : «Benevento - avanti a testa alta» : Il presidente Oreste Vigorito insegue la salvezza e lo conferma sulle frequenze di RMC Sport Network: 'Noi avevamo un sogno qualche anno fa, lo abbiamo realizzato solo otto mesi fa e sapevamo che ...

Serie A Benevento - Vigorito : «Il sogno salvezza è possibile» : Apparteniamo a quel genere umano che è l'unico animale di questo mondo che può alzare la testa e guardare le stelle e lo conserviamo anche dall'ultimo posto. Abbiamo sempre la testa alzata, guardiamo ...

Benevento - Vigorito scatenato : si lamenta del Var e parla delle mosse di mercato : Il Benevento è reduce dalla sconfitta contro il Napoli ed adesso si prepara per la gara contro la Roma, la squadra di De Zerbi crede alla salvezza, decisive le prossime partite. Intervistato ai microfoni di RMC Sport, all’interno della trasmissione ‘Maracana” il presidente Oreste Vigorito ha dato importanti indicazioni anche sul vertice del campionato: “lo scudetto? Vincera’ chi sara’ meno penalizzato dalla ...

Vigorito parla del suo Benevento e augura al Napoli la vittoria finale : Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’ultima sfida di campionato contro il Napoli: “Con i se e con i ma non si fa la storia, il Benevento proverà a vincere tutte le partite da qui alla fine, ora dobbiamo pensare in grande. Domenica dovevamo accendere il motore e lo […] L'articolo Vigorito parla del suo Benevento e augura al Napoli la vittoria finale proviene da ...

Benevento - Vigorito non vuole mollare e continua a suonare la carica : nuovo messaggio alla squadra : Nonostante la sconfitta con il Napoli, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, continua a credere nella salvezza e ha voluto mandare un nuovo messaggio alla sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Per noi inizia un altro torneo, dobbiamo provare a vincere questo campionato a quindici squadre. Dobbiamo pensare in grande, non era quella di domenica la gara da vincere. Bisogna dimostrare di ...