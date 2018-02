Ben Harper con Charlie Musselwhite da Fazio | ' Il blues è la mia vita'

Ben Harper/ Cosa vuol dire "reinventare il blues" (Che tempo che fa) : Video, il talentuoso musicista Ben Harper si prepara a far uscire il suo nuovo album, 'No mercy in this land'. Di questo e molto altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:55:00 GMT)

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : il nuovo album di Ben Harper e Charlie Musselwhite (18 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 20:25:00 GMT)

Programmi TV di stasera - domenica 18 febbraio 2018. Ben Harper e Lo Stato Sociale a Che tempo che fa : Le Iene Show Rai1, ore 20.35: Che tempo Che Fa Dopo aver ospitato in studio Alessandro Di Battista, come rappresentante indicato dal Movimento 5 Stelle, questa settimana l’esponente scelto dal centrodestra che interverrà a Che tempo che fa sarà Silvio Berlusconi. domenica 25 febbraio sarà la volta invece del candidato di centrosinistra. Inoltre, ci sarà la star internazionale Ben Harper, uno dei più grandi armonicisti country blues al ...

Ben HARPER/ Video - il 30 marzo uscirà il nuovo album assieme a Musselwhite (Che tempo che fa) : Video, il talentuoso musicista Ben HARPER si prepara a far uscire il suo nuovo album, 'No mercy in this land'. Di questo e molto altro parlerà a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:03:00 GMT)

JACLYN MATFUS/ Ecco chi è la misteriosa moglie di Ben Harper (Che tempo che fa) : JACLYN MATFUS è un nome piuttosto oscuro all'interno del gossip mondiale. Cerchiamo di scoprire chi sia questa donna che sarà ospite a Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:28:00 GMT)

Ben Harper e Charlie Musselwhite in concerto a Milano : I vincitori del GRAMMY-Award BEN Harper e Charlie Musselwhite arrivano in concerto in Italia al Fabrique di Milano il prossimo 23 aprile 2018. I biglietti per lo show saranno disponibili in pre-vendita per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a…Continua a leggere →