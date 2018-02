BCE | Luis de Guindos sempre più vicino alla vice presidenza

Un politico alla BCE : ?chi è Luis De Guindos - il prossimo vice di Draghi : Non è un tecnico ma nemmeno un uomo di partito. È da sette anni un ministro chiave del governo spagnolo. E più ancora Luis De Guindos è un politico che sa come funziona l’economia e sa come muoversi tra i consigli di amministrazione delle banche e dei grandi gruppi, non solo spagnoli. Sarà lui il vicepresidente della Banca centrale europea...