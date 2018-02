Bce - per la vicepresidenza l'Eurogruppo supporta de Guindos : l'Eurogruppo ha dato oggi il proprio supporto alla candidatura di Luis de Guindos, attuale ministro dell'Economia della Spagna, alla vicepresidenza della Banca centrale europea. La raccomandazione del Consiglio Europeo , del quale l'Eurogruppo è uno degli assetti, , composto dai capi di stato e di ...

Bce - Eurogruppo : De Guindos vicepresidente : Così alla fine di una lunga giornata, come nelle previsioni, fra i due candidati in lista, è stato designato il ministro dell'Economia spagnolo Luis De Guindos. Sostituisce il portoghese Victor ...

Un politico alla Bce : chi è Luis De Guindos - il nuovo vice di Draghi : Non è un tecnico ma nemmeno un uomo di partito. È da sette anni un ministro chiave del governo spagnolo. E più ancora Luis De Guindos è un politico che sa come funziona l'economia e sa come muoversi tra i consigli di amministrazione delle banche e dei

Bce : De Guindos designato vicepresidente : ANSA, - BRUXELLES, 19 FEB - Il ministro dell'Economia spagnolo Luis De Guindos è stato designato dai ministri dell'Economia della zona euro come prossimo vicepresidente della Bce. E' quanto si apprende a margine dell'Eurogruppo.

Un politico alla Bce : ?chi è Luis De Guindos - il nuovo vice di Draghi : Non è un tecnico ma nemmeno un uomo di partito. È da sette anni un ministro chiave del governo spagnolo. E più ancora Luis De Guindos è un politico che sa come funziona l’economia e sa come muoversi tra i consigli di amministrazione delle banche e dei grandi gruppi, non solo spagnoli. Sarà lui il vicepresidente della Banca centrale europea...

De Guindos vice della Bce è un colpo per la linea italiana : L'arresto di Ilmars Rimsevics, governatore della banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo Bce, ha proiettato uno sgradevole elemento di cronaca sulla riunione dell'Eurogruppo che doveva decidere il nome del nuovo vicepresidente della Eurotower in sostituzione del portoghese Vitor Constâncio in scadenza. La Lettonia con Germania, ...

Bce - Luis de Guindos sempre più vicino alla vice presidenza : Dopo l'ufficializzazione dal parte del Governo spagnolo alla candidatura dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna, de Guindos appare come il grande favorito, soprattutto dopo che il ...

Un politico alla Bce : ?chi è Luis De Guindos - il prossimo vice di Draghi : Non è un tecnico ma nemmeno un uomo di partito. È da sette anni un ministro chiave del governo spagnolo. E più ancora Luis De Guindos è un politico che sa come funziona l’economia e sa come muoversi tra i consigli di amministrazione delle banche e dei grandi gruppi, non solo spagnoli. Sarà lui il vicepresidente della Banca centrale europea...

Bce - Luis de Guindos sempre più vicino alla vice presidenza : Dopo l'ufficializzazione dal parte del Governo spagnolo alla candidatura dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna , de Guindos appare come il grande favorito, soprattutto dopo che il ...

De Guindos verso vicepresidenza Bce - Irlanda ritira candidato : Padoan, De Guindos? stiamo ancora valutando - "Stiamo ancora facendo le ultime valutazioni": così il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan risponde a chi gli chiede se l'Italia appoggia il nome ...

Bce - Padoan tiene duro : 'Ultime valutazioni' su Lane e De Guindos : Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan arrivando a Bruxelles per la due giorni di Eurogruppo ed Ecofin. "Stiamo ancora facendo le ultime valutazioni", ha detto il ministro. L'...

Bce : Padoan - De Guindos vice? 'Stiamo facendo ultime valutazioni' : Ma intanto oggi i ministri dell'Economia dell'area euro si esprimeranno sul vice, e di fronte a loro ci sono due possibilità: il ministro spagnolo dell'Economia De Guindos - che gode del sostengo di ...

Bce - Padoan : in corso ultime valutazioni su Lane e De Guindos : L'Italia sta ancora facendo 'le ultime valutazioni' su quale candidato appoggiare, tra il banchiere centrale irlandese Philip Lane e il ministro dell'Economia spagnolo Luis De Guindos, nella corsa alla vicepresidenza della Bce.

Bce : lunedi' Eurogruppo decide su vicepresidente banca centrale - atteso ok a de Guindos : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Bruxelles, 15 feb - Lo spagnolo Luis de Guindos dovrebbe avere la meglio sull'irlandese Philip Lane. Pero' ci sono - e in parte resteranno - strascichi polemici e anche ...