Battiston | Asi | | futuro esplorazione spaziale deve essere globale

Spazio - Battiston (ASI) : arrivare oltre il Sistema Solare? Sì - dobbiamo riuscirci : Alla possibilità che l’uomo possa arrivare oltre il Sistema solare il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ha risposto: “Sì, perché no? dobbiamo riuscire a farlo“. Era una delle tante domande cui Roberto Battiston ha risposto incontrando oltre 200 studenti oggi a Roma, in occasione della proiezione, al cinema Farnese, del docufilm “Expedition” con l’astronauta Paolo Nespoli e il ministro Valeria ...

Spazio - Battiston (Asi) : “L’Italia è la sesta potenza del mondo” : “L’Italia è la sesta potenza spaziale nel mondo, il terzo contributore dell’Agenzia Spaziale Europea e vanta una filiera completa dell’attività spaziale che parte dai lanciatori, come il Vega realizzato proprio in Italia, e arriva ai più sofisticati satelliti realizzati in programmi nazionali e internazionali”. Lo ha detto Roberto Battiston , presidente dell’Agenzia spaziale italiana al convegno ...

Spazio - Battiston (ASI) : la vera novità dei prossimi anni sarà la Cina : “La vera novità , la grande sorpresa” dei prossimi anni nelle attività spaziali globali “ sarà la Cina ” che si appresta e mandare in orbita “la sua stazione spaziale verso il 2024“. A scandirlo è il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston , parlando alla presentazione del X Master in istituzioni e politiche spaziali della Sioi, a Roma, alla presenza del presidente della società Franco ...

Battiston - Asi : 'Su Marte fra 30 anni - prima torneremo sulla Luna. Italia sempre più determinate nella space economy' : Marte deve avere pazienza: dovrà attendere una trentina d' anni per il costosissimo (mille miliardi di dollari) sbarco dell'uomo che però in tempi più 'umani' tornerà sulla Luna magari dopo aver ...

Spazio - Battiston (ASI) : “La legge fa ‘decollare’ la Space Economy Italiana” : Il via libera definitivo oggi alla riforma del settore spaziale italiano “apre un nuovo capitolo delle Spazio italiano”. A scandirlo è il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston , dopo l’ok della Commissione Attività Produttive della Camera che ha trasformato in legge il ddl Spazio . L’approvazione della legge sul riordino della governance dell’Agenzia Spaziale Italiana, evidenzia il numero ...

Spazio - Battiston (ASI) : con Cosmo SkyMed dimostrato che l’Italia sa fare sistema : “E’ importante questa opportunità per celebrare i 10 anni di Cosmo SkyMed: non è banale poter riconoscere di aver prodotto qualcosa che dimostra che sappiamo fare sistema. C’è dentro formazione, ricerca, industria in un cappello di stampo istituzionale. SkyMed è il più grande sistema Sar del mondo con oltre 180 attivazioni in casi di emergenza“: lo ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto ...