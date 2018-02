Batteri resistenti agli antibiotici - è allarme in Campania e al Sud : Resistenza agli antibiotici, è allarme in Campania, Sicilia e Calabria, dove si registrano consumi di questi farmaci quasi doppi rispetto al Nord Italia. Secondo l'ultimo rapporto Osmed-Aifa del 2016, ...

Oms - allarme infezioni. "Batteri sempre più resistenti agli antibiotici" : La resistenza alla penicillina - la medicina usata per decenni in tutto il mondo per trattare la polmonite - varia da zero al 51% tra i paesi segnalanti. Tra l'8% e il 65% di E.coli associato a ...

Acque inquinate : Batteri più resistenti in chi pratica surf : Uno studio pubblicato su “Environment International“, condotto dai ricercatori dell’Università di Exeter, ha concluso che chi pratica surf ha tre volte più probabilità di avere nell’intestino dei batteri resistenti agli antibiotici rispetto al resto della popolazione. Nei mari di Inghilterra e Galles i batteri dannosi raggiungono l’ambiente costiero attraverso l’inquinamento di Acque reflue e di Acque agricole ...

Trapianto di feci : per combatte Batteri multi-resistenti e salva vite umane : Al momento la scienza ne ha dimostrato l'efficacia contro il clostridium difficile, un batterio che, in alcune particolari condizioni, può scatenare una brutta infezione, anche letale, ma le ...

Trapianto di feci per combattere i Batteri multi-resistenti : ecco come funziona : La scienza, in particolare quella medica, è in continua evoluzione. Non vi è dubbio che in questi ultimi 20 o 30 anni la ricerca abbia compiuto passi in avanti nella cura delle malattie, tuttavia resta ancora molto da fare. In questo senso il Trapianto fecale potrebbe rappresentare una nuova arma per combattere i batteri resistenti agli antibiotici. D'altronde l'antibiotico-resistenza è considerata sempre più una emergenza di carattere mondiale. ...

Farmaci : residui in acque reflue sotto accusa - creano Batteri resistenti : C’è una fonte di inquinamento molto subdola e pericolosa, perché agisce alimentando la resistenza ai batteri, fenomeno già molto preoccupante in tutto il mondo. Si tratta di quella delle acque reflue, in cui sono presenti sempre più residui di medicinali. E nei flussi urbani, l’inquinamento farmaceutico persistente può far sì che le comunità microbiche acquatiche diventino, appunto, resistenti ai Farmaci. In questo modo si rischiano ...

Ecco perché i fagi sono la nostra migliore scommessa contro i Batteri resistenti agli antibiotici : I batteriofagi, o fagi, sono virus che infettano e si riproducono nei batteri e hanno un grande potenziale per combattere la resistenza agli antibiotici e altre minacce alla salute umana. Al centesimo anniversario della loro scoperta, un nuovo articolo pubblicato sul British Journal of Pharmacology esamina le sfide e le opportunità di sviluppare fagi come biofarmaci per la salute, disponibili in commercio. Nell’articolo Amanda Forde e Colin Hill ...