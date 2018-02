BANCHE E POLITICA Le Fondazioni muovono sulle Popolari aggreganti | pronto il nuovo risiko

BANCHE E POLITICA/ Quella bacchettata di Visco al Credito cooperativo : Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alla sua prima uscita dopo la commissione d'inchiesta è prudente sulle BANCHE, ma bacchetta le Bcc. di NICOLA BERTI

Visco al Forex incalza la politica sulle riforme e bacchetta le BANCHE : Il successo delle scelte di Francoforte ha dato respiro e stabilità alla nostra economia, dobbiamo approfittare di questo salvagente per un biennio ancora. Permangono certo i rischi di una inflazione ...

Torna Antonio Fazio : "La vigilanza sulle BANCHE non funziona - l'Italia è alla deriva e solo M5s ha una politica economica" : Quelli italiani, del resto, non hanno grandi colpe: 'Il problema è che l'economia non va bene', ha detto Fazio, molte aziende sono fallite o hanno chiuso'. Nessuna menzione ai banchieri incapaci, ...

BANCHE E POLITICA/ L'ultimo 'disastro' della Commissione d'inchiesta parlamentare : La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale.

Acerbo (Rifondazione) : Potere al Popolo forza di rottura con la politica al servizio delle BANCHE : (Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 amp;lt;br amp;gt;Acerbo (Rifondazione): Potere al Popolo forza di rottura con la politica al servizio delle banche amp;lt;br amp;gt;Presentata oggi alla Camera la lista Potere al Popolo, di cui fa parte anche Rifondazione Comunista. Il segretario Maurizio Acerbo: amp;amp;quot;L'...

BANCHE E POLITICA/ La (sola) buona notizia dopo il 'summit' di Daniele Nouy : Ieri Daniele Nouy, responsabile della vigilanza unica bancaria della Bce, ha incontrato i quindici principali banchieri italiani.

Governo Gentiloni - la politica economica dalle pensioni alle BANCHE : Fino alla settimana finale, con le audizioni del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, del Governatore di Bankitalia Ignazio Visco e dell'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico ...

La politica e le tre partite vere sulle BANCHE : Se la commissione d’inchiesta sulle banche non vorrà passare alla storia solo come il ring per un wrestling politico-finanziario a uso di vendette e contro-vendette tutte elettorali,...

BANCHE - il caso della querela (poi ritirata) alla risparmiatrice è indice dell’arroganza della politica : La querela – poi ritirata – contro Giovanna Mazzoni, l’anziana ma pugnace risparmiatrice truffata della Carife, da parte del tesoriere Bonifazi è un altro indice della crisi isterica che sta attraversando il partito democratico. Non solo. Rappresenta anche l’arroganza di una classe politica incapace di gestire la rabbia che pervade un tessuto sociale ammaccato dalla crisi. Un tempo un’altra classe politica di sinistra avrebbe sostenuto e retto ...

BANCHE & POLITICA/ Sapelli : ecco i danni delle ideologie di Pd e Ue : La commissione d'inchiesta non arriverà a individuare le vere cause dei problemi del sistema bancario italiano, che non stanno nella vicenda Boschi-Etruria, dice GIULIO Sapelli(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Migranti & finanza, i problemi censurati dai tecnocrati Ue, di G. SapelliELEZIONI E FINANZA/ Il voto dei mercati contro l'Italia, di C. Pelanda

Politica : Ghizzoni di fronte alla commissione BANCHE : In #commissionebanche parla l'ex ad di #Unicredit Federico #Ghizzoni : #Boschi mi chiese di valutare acquisizione #BancaEtruria il 12/12/2014 ma non avvertii pressioni. Il 13/1/2015 ci fu mail di ...

On Paglia : "Audizione Padoan imbarazzante. Su disastro BANCHE responsabilità politica PD" : Ho sempre avuto chiaro che c'era una chiara responsabilità politica del PD nel disastro delle quattro banche e oggi ne ho avuto conferma. Lo afferma il deputato di Sinistra Italiana-Possibile ed ...