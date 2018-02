Bafta 2018 | vince Tre Manifesti a Ebbing Premiato anche Chiamami col tuo nome di Luca

Bafta 2018 - tutti i premi : Preceduti da un red carpet con tutte le attrici in nero (come ai Golden Globe) per dire no alle molestie, sono andati in scena i Bafta Awards, gli Oscar britannici che premiano il cinema anglosassone (sostanzialmente con nomination molto simili a quelli degli stessi Oscar di quest'anno). Grande vittoria per Chiamami col tuo nome, che ha vinto il premio come miglior adattamento. Ecco tutti i premi.

Bafta 2018. I look beauty sul red carpet : La stagione dei premi, che si concluderà la notte del 4 marzo a Los Angeles con la cerimonia degli Oscar, è entrata ufficialmente nel vivo, ma le luci di Hollywood non sono le uniche a far brillare star e volti noti sui red carpet, anche l’Europa sa dire la sua. E mentre a Berlino sfilano le celeb ospiti del Festival del Cinema, la Royal Albert Hall di Londra stende il red carpet per i Bafta, i British Academy Film Awards, che ogni anno ...

Bafta 2018 in nero per le donne. Il film di Guadagnino vince per il miglior adattamento - Cinema - Spettacoli : L'edizione 2018 dei Bafta, gli Oscar inglesi, saranno ricordati per la protesta sul tappeto rosso. I premi inglesi si sono inseriti sulla scia dei Golden Globe e di altre manifestazioni che hanno ...

Bafta 2018 : tutto quello che c'è da sapere : Dalle 18 , ora italiana, sarà possibile seguire in streaming, sul sito e sui social della BBC One, il red carpet a cui parteciperanno anche Kate Middleton e il principe William, oltre a tutti i ...

#Bafta 2018 Le nomination : ... Phantom Thread " Il filo nascosto Octavia Spencer, The Shape of Water " La forma dell'acqua Miglior attore non protagonista Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo Hugh Grant, Paddington 2 ...