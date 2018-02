Azione Scuola non lascerà soli i diplomati magistrali e i laureati in SFP

EducAzione alla deriva/ Studenti violenti con i professori : scuola da ripensare : La cosa esiste, anche se manca la parola. Ma bisognerà pur trovarla in italiano, per parlare del regresso della civiltà, che plana minaccia il nostro vivere quotidiano. In Francia si parla di ...

“Hanno sparato nella scuola”. Almeno un morto : la situAzione. La città è sconvolta : partita la caccia all’uomo : Choc per l’ennesima sparatoria, avvenuta ancora una volta in una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un uomo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Ci sarebbero Almeno venti feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. La polizia di Coral Springs ha fatti ...

Roma : Gentiloni all’inaugurAzione della Scuola Ufficiali Carabinieri : Gentiloni presente all’inaugurazione dell’anno Accademico della Scuola Ufficiali Carabinieri Roma – Questa mattina alle ore 11.30 il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene alla cerimonia di... L'articolo Roma: Gentiloni all’inaugurazione della Scuola Ufficiali Carabinieri su Roma Daily News.

Governo : Gentiloni domani a inaugurAzione anno accademico scuola Cc : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 11.30, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 della scuola Ufficiali dei Carabinieri (scuola Ufficiali dei Carabinieri ‘Ugo De Carolis’ ‘ Via Aurelia). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni domani a inaugurazione anno accademico scuola Cc ...

Il verdetto della sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - doppia eliminAzione a sorpresa : ecco chi ha lasciato la scuola : Continua la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi, lasciata in sospeso nel corso dell'appuntamento pomeridiano di sabato 3 febbraio. Nel corso dell'appuntamento fine settimanale con il talent di Mediaset, gli allievi della scuola di Amici sono tornati a sfidarsi nelle consuete prove di canto e di ballo. La prima sfida è stata vinta dalla squadra del Fuoco, a cui ha fatto seguito la sfida immediata tra Christian e Einar, giudicata da ...

Scuola - soddisfAzione di Madia e Fedeli : 9.12 "Firmato il nuovo #contratto della conoscenza, dalla Scuola, alla ricerca, all'università, agli istituti artistici e musicali. Era giusto e doveroso". Così la ministra della Pubblica Amministrazione, Madia, su Twitter. L'accordo giunge dopo quasi 10 anni di blocco. "Soddisfatti per intesa. Valorizzare chi lavora nei settori della conoscenza è investimento sul futuro", scrive in un tweet la ministra dell'Istruzione, Fedeli.

Contratto scuola 2018 ultime notizie : oggi convocAzione plenaria all’Aran : La Flc-Cgil, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ci informa in merito alle ultime notizie relative al rinnovo del Contratto scuola 2018: è previsto, infatti, per oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 14,30, un incontro con l’ARAN per proseguire la trattativa relativa al nuovo Contratto del personale scolastico. Ecco quanto si legge nella nota diffusa dal […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie: ...

L'inaugurAzione di Casa Italia 'scalda' e incanta PyeongChang. Malagò : facciamo scuola : L'orgoglio del Presidente Malagò è apposto su una bacheca, di suo pugno: "una Casa, una squadra, un Comitato Olimpico, una Nazione, tutti dalla stessa parte…quella dello sport, del tricolore", per ...

Scuola dell'infanzia garantita solo con vaccinAzione o prenotAzione : Prato, entro il prossimo 10 marzo i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia dovranno presentare la certificazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

Giurano i Marescialli con specializzAzione “Sanità” alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Viterbo. Lo scorso 31 gennaio, presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, 20 Marescialli a nomina diretta con specializzazione “Sanità” hanno giurato

POLITICHE SOCIALI. APPROVATE LE LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAzione DELL'EX SCUOLA MANARA : Attualmente, alcuni locali del piano terra, ospitano temporaneamente un Centro Diurno Disabili , CDD, gestito in economia dalla Direzione POLITICHE Sociali che sarà trasferito in una nuova sede molto ...

La Cgil fa scuola di formAzione politica a Monza e in Brianza : Che i partiti della sinistra fossero in crisi lo sapevamo. Che il sindacato avesse in questi anni sopperito a un vuoto clamoroso di rappresentanza anche. Ma che una Camera del Lavoro si mettesse in prima linea per organizzare formazione politica non era ancora accaduto. Ora che accade, nella Camera del Lavoro di Monza e della Brianza, dobbiamo ammettere che si tratta di una bella novità.Non pensate a indottrinamenti marxisti-leninisti o ...

L’AltrascuolA : convegno 16/02/2018 - contratto - rappresentanza - valutAzione. Esonero dal servizio : convegno RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK l’AltrascuolA&UNICOBAS: 16 FEBBRAIO 2018, convegno, LICEO CLASSICO ‘MAMIANI’ (h. 8.30 – 14.00) in orario di servizio “QUALE contratto E QUALE rappresentanza PROFESSIONALE E SINDACALE PER LA SCUOLA. QUALE VALUTAZIONE PER ALUNNI E […] L'articolo ...

