Autismo | nuovo test per una diagnosi precoce 

meteoweb.eu

: Bologna, nuovo test per scoprire prima l'autismo - rep_bologna : Bologna, nuovo test per scoprire prima l'autismo - Nutizieri : Bologna, nuovo test per scoprire prima l'autismo - tpi : Secondo un nuovo studio l'autismo potrà essere diagnosticato con le analisi del sangue – TPI -

(Di lunedì 19 febbraio 2018): unè in grado di identificare i disturbi dello spettro autistico (Asd) anche in età molto precoce e aprire la strada a nuovi trattamenti. Il, basato sull’individuazione di specifici danni alle proteine plasmatiche, è stato realizzato da un team di ricercatori dell’Istituto di Scienze Neurologiche dell’Università di Bologna (Irccs), dell’Università di Warwick e dell’Università di Birmingham. Pubblicato sulla rivista Molecular Autism, si basa sull’individuazione, attraverso biomarcatori nel sangue e nelle urine, di specifici danni alle proteine plasmatiche. Si tratta di un risultato che potrebbe permettere di comprendere le cause non ancora identificate dei disturbi dello spettro autistico, portare a nuove terapie, più efficaci se applicate prima. E’ stato in particolare individuato un legame tra Asd e un particolare danno ...