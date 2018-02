Audi - 24 ore sulle Alpi con i 450 CV della RS4 Avant

ROBERTA SINOPOLI VS MASSIMILIANO ALLEGRI/ La moglie di ClAudio Marchisio furiosa : il calciatore verso la Mls? : Juventus, la moglie di Claudio Marchisio attacca MASSIMILIANO ALLEGRI. Lo sfogo social di ROBERTA SINOPOLI contro la decisione del mister di non schierare il marito.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:40:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Furore 2 vs Le Iene show | Auditel 18 febbraio 2018 : Quali son stati gli esiti degli Ascolti tv di domenica 18 febbraio 2018? Avrete maggiormente gradito lo show “Che fuori tempo che fa” che ha visto ospite, tra gli altri, Silvio Berlusconi, o vi sarete concentrati sui servizi de “Le Iene”? Ricordiamo la prima tv per la seconda stagione di Furore, il vento della speranza e su LA7 a Non è l’arena, l’intervista di Giletti a Matteo Renzi. Non vi resta che ...

De Luca jr si dimette da assessore a Salerno : “Violenza inAudita contro di me” : Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, si dimette da assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Lo ha annunciato lui stesso, prendendo a sorpresa la parola durante un convegno nella sua città. Roberto De Luca è indagato per corruzione dalla procura di Napoli in seguito alla videoinchiesta di Fanpage su presunti casi di mazzette ...

Audi - RS4 scatenate nella 20Quattro ore delle Alpi : Secondi, per un solo secondo. Dopo 24 ore e con tre tappe vinte su quattro. Se un merito va dato alla 20Quattro ore delle Alpi, è quello di miscelare alla perfezione competizione, avventura, ...

MILANO - BIMBO CADUTO SUI BINARI DELLA METRO/ Video - sindaco Sala incontra gli ‘eroi’ Lorenzo e ClAudia : BIMBO di 2 anni cade sui BINARI DELLA METRO: MILANO, salvato da un 18enne e un agente Atm. Parla Lorenzo, l'eroe DELLA METRO "l'avrebbero fatto tutti, ho pensato solo che potevo farcela”.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:35:00 GMT)

È arrivata la felicità - ClAudia Pandolfi svela : “Vivrò un grande dolore” : E’ arrivata la felicità, seconda stagione: la confessione di Claudia Pandolfi Andranno in onda martedì 20 e mercoledì 21 febbraio le prime due puntate della seconda stagione di E’ arrivata la felicità, la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Una serie tv molto apprezzata dal pubblico di Rai1, visto il successo che ha avuto la prima stagione, andata in onda qualche anno fa. E proprio in attesa del debutto di questa nuova ...

Bambino cade sui binari della metro - salvato da ClAudia a Lorenzo : "Due eroi" : Per una volta la parola "eroe" non viene usata affatto a sproposito. Gli ha salvato la vita, senza esitare nemmeno per mezzo secondo. Un Bambino...

Bastia - l'assessore ClAudia Lucia lascia : Bastia UMBRA In data odierna, il Sindaco Stefano Ansideri ha ricevuto comunicazione della rinuncia alle deleghe da parte dell'assessore Claudia Lucia , Affari Generali, Cultura e Politiche scolastiche,...

GIOIELLIERE UCCIDE RAPINATORE - NAPOLI/ Video ultime notizie - banda arrestata : Audio choc parente del bandito : NAPOLI, Rapina a Frattamaggiore: GIOIELLIERE UCCIDE RAPINATORE, ora è indagato per omicidio colposo. ultime notizie: tre nuovi arresti nella banda, uno dei banditi è rimasto ferito da sabato(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Maalhar è un lettore Audio con interfaccia in material design e supporto alle lyrics : Maalhar - Music Player è un lettore audio dotato di un'interfaccia in stile material design e una riproduzione musicale chiara e nitida. Tutte le opzioni dell'applicazione sono accessibili tramite degli swipe e lo sfondo dell'interfaccia cambia dinamicamente in base alla copertina dell'album in riproduzione ed è presente il supporto per i testi delle canzoni se nel dispositivo è installata l'app Musixmatch. L'articolo Maalhar è un lettore audio ...

Pierfrancesco Favino a ClAudio Baglioni : "Grazie ClAudio - uomo gentile - garbato - generoso. È stato un onore essere sul palco con te" : Chiuso il sipario della 68ª edizione del Festival di Sanremo è tempo di bilanci e ringraziamenti. Pierfrancesco Favino, rivelazione di questa edizione del festival, attraverso un post su Instagram ringrazia Claudio Baglioni definendolo "grande uomo di Musica, gentile garbato e generoso".Dopo le parole spese su Michelle, in cui l'attore la definisce ironica, simpatica e professionale una "colonna" che lo ha accompagnato durante la ...