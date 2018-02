Astronomia | Venere brilla intensamente sopra l’osservatorio Paranal di ESO FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Quest’immagine ripresa dall’ambasciatoregrafo di ESO Petr Horálek mostra il pianetachedi ESO in Cile al tramonto. Il telescopia presentato qui è il telescopio ausiliare 1 del Very Large Telescope, aperto e pronto per osservare il cielo notturno, chiazzato di tonalità blu e arancione. Il Very Large Telescope (VLT) di ESO è composto da quattro telescopi singoli di 8,2 metri di diametro e quattro telescopi ausiliari di 1,8 metri – come quello mostrato in primo piano – la cui luce catturata può essere combinata per formare l’interferometro del VLT (VLTI). Combinando la luce di più telescopi posti in diverse posizioni sul sito del, il VLTI permette agli astronomi di vedere dettagli fino a 25 volte più nitidi che con telescopi singoli. I raggi di luce sono combinati usando un sistema complesso di ...