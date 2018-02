Asti | alle Giornate delle Figurine il collezionista record ha 9 anni

Comunicato stampa : l'Assessorato alle politiche scolAstiche presenta la mostra : 'Spettacoli di luce dalla nascita del cinema al computer' : Al San Gaetano un percorso interattivo tra scienza, arte, tecnologia e linguaggi audiovisivi. Dal 19 febbraio al 3 marzo 2018 al Centro culturale Altinate/San Gaetano è aperta la mostra interattiva 'Spettacoli di luce dalla nascita del cinema ...

Dai rifiuti alle bioplAstiche Il progetto della Provincia : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Evade dai domiciliari per amore: arrestato Il ...

AtWork cerca-trova lavoro : 50 addetti alle pulizie - pAsticciere - fornaio - insegnante di nido - infermiere - sommelier - perito : ... il cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a "pescare", nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo ...

Damiano Carrara/ "Io il pAsticcere più desiderato dalle italiane? Mi imbarazza..." (Cake Star) : Damiano Carrara, oggi 2 febbraio parte il nuovo show Cake Star, pasticcerie in sfida. Il pasticcere ammette: "Io il più desiderato dalle italiane? Mi imbarazza..."(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Cala disoccupazione ma cresce tasso abbandoni scolAstici - Filippo Crimì - PD - : insistere su incentivi e sgravi alle aziende : "Il calo della disoccupazione in Italia - spiega Crimì - è un altro punto a favore di una politica che ancora sta dimostrando con i fatti la propria efficacia. Proprio oggi sulla stampa si legge il ...

Parlano gli attivisti del M5s rimAsti fuori dalle parlamentarie : Le parlamentarie del M5s? continuano ancora a tenere banco, nonostante le liste siano già state confezionate e presentate. Dal comitato #Annullatetutto stanno partendo, si apprende, le prime diffide a Beppe Grillo e a Luigi Di Maio. Un passo politico e non giudiziario per chiedere conto anche delle esclusioni di tanti attivisti dalle liste, senza che se ne conosca la ragione. Il dito è puntato, di fatto, contro il ...

Parlano gli attivisti del M5s rimAsti fuori dalle parlamentarie : Le parlamentarie del M5s Beppe Grillo e a Luigi Di Maio . Un passo politico e non giudiziario per chiedere conto anche delle esclusioni di tanti attivisti dalle liste, senza che se ne conosca la ...

Parlano gli attivisti del M5s rimAsti fuori dalle parlamentarie : Le parlamentarie del M5s? continuano ancora a tenere banco, nonostante le liste siano già state confezionate e presentate. Dal comitato #Annullatetutto stanno partendo, si apprende, le prime diffide a Beppe Grillo e a Luigi Di Maio. Un passo politico e non giudiziario per chiedere conto anche delle esclusioni di tanti attivisti dalle liste, senza che se ne conosca la ragione. Il dito è puntato, di fatto, contro il ...

GITA SCOLAstiCA IN CRISI/ Quell'allergia ai compagni che ci insegna cosa siamo diventati : Il sondaggio di un portale studentesco racconta che il 30% degli studenti che non vanno in GITA lo fanno perché non vogliono stare coi compagni.

Lo chef francese SébAstien Bras rinuncia alle stelle Michelin - : La richiesta di ritiro ufficiale dalla guida era stata fatta lo scorso autunno ed ora è stata accettata. Dietro l'inedita decisione ci sarebbe la volontà di "vivere il proprio mestiere in maniera ...

Rally Montecarlo 2018 : SebAstien Ogier Principe di Montecarlo - alle sue spalle Tanak e Latvala : Sebastien Ogier (Ford Fiesta) riprende da dove aveva lasciato, ovvero vincendo. Il campione del mondo in carica, infatti, da il via al suo Mondiale 2018 vincendo il Rally di Montecarlo, quarantesima vittoria della sua incredibile carriera. Il francese chiude il primo fine settimana di gare con un vantaggio di quasi un minuto sull’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) e di quasi due sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris). Quarta ...

Roma - fAstidio in allenamento per Schick. In dubbio per la Samp : Avrebbe dovuto giocare titolare al fianco di Dzeko, ma durante l'allenamento di ieri Schick ha accusato un fastidio (il club non specifica se di carattere muscolare o meno) che lo mette in dubbio per ...

Gomorra 4 a Messina? Al via i cAsting per la prossima stagione : a caccia di nuovi alleati per Genny Savastano : Al via i casting per Gomorra 4 in onda, molto probabilmente, nel 2019, con una nuova stagione, la prima senza Marco D'Amore e Ciro di Marzio. Le cose per Genny Savastano saranno più complicate del previsto visto che dovrà dividersi tra la voglia di vendetta per la morte del suo amico fraterno e il rischio di perdere la sua famiglia proprio per lo stesso motivo: una nuova guerra. Scampia è ancora il regno dei Savastano, ma cosa ne sarà delle ...

Sclerosi multipla : l’angioplAstica alle giugulari determina un drAstico e prolungato sollievo dal mal di testa : L’innovativo studio “Mid-term sustained relief from headaches after balloon angioplasty of the internal jugular veins in patients with multiple Sclerosis”, appena pubblicato sulla rivista scientifica “Plos One”, condotto da un gruppo di lavoro congiunto tra l’Università di Catania e la Leeds Beckett University, nel Regno Unito, ha dimostrato un drastico e prolungato sollievo dal mal di testa nei pazienti affetti da Sclerosi ...