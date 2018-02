Assassin’s Creed Origins | Esplora l’Antico Egitto con il Dicovery Tour

Anche Assassin’s Creed III in arrivo per PS4 e Xbox One? : Assassin's Creed III è uno dei pochi capitoli della serie Ubisoft a non aver ricevuto ancora un'edizione remaster per le console dell'attuale generazione. Le cose, però, potrebbero cambiare, poiché pare proprio che una versione per le piattaforme current gen del terzo episodio con protagonista Connor Kenway sia attualmente nei pani del publisher francese. L'indiscrezione proviene dal fatto che, a quanto pare, PEGI avrebbe classificato una ...

Assassin’s Creed Origins Discovery Tour in arrivo entro fine febbraio : i dettagli : Il prossimo, grande aggiornamento di Assassin's Creed Origins prevede l'arrivo di una modalità Discovery Tour, che include la possibilità per i giocatori di vivere il mondo di gioco senza combattimenti, missioni o eventi del genere, ma semplicemente esplorandone le aree come se fosse una semplice gita turistica. Tutto ciò sarà disponibil entro fine febbraio, di seguito vi elenchiamo tutti i dettagli. La modalità Discovery Tour di Assassin's ...

Assassin’s Creed Origins tra DLC e futuro della serie : non c’è fretta : Assassin's Creed Origins è sul mercato, ormai, da qualche mese e ha riscosso il favore sia del pubblico che della critica. Il nuovo capitolo targato Ubisoft ha già riservato alla propria community un DLC per giocatore singolo con una storia aggiuntiva, e un altro ne arriverà in primavera. Ma dopo, cosa c'è nel futuro della serie? Cosa ha in serbo il publisher per i fan del franchise? A quanto pare Ubisoft è intenzionata a spremere il più ...

In futuro un Assassin’s Creed a tema Vichinghi? Le immagini : Ubisoft sta lavorando attualmente a un nuovo capitolo di Assassin's Creed a tema Vichinghi? Il concept artist di Ubisoft Milan ha pubblicato due immagini inerenti al mondo di Assassin's Creed (le trovate qui, sempre che non le abbia tolte nel frattempo) svelando così quella che potrebbe essere la prossima ambientazione del gioco, non per forza per l'anno prossimo (si vociferava la Cina, ma questa cosa va avanti da anni). Di recente il concept ...

Assassin’s Creed : Origins Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Assassin’s Creed: Origins: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Assassin’s Creed: Origins per PC Windows gratis con crack Assassin’s Creed: Origins Free Download PC Il bellissimo gioco Assassin’s Creed: Origins è arrivato nei negozi e online ormai da qualche mese, ma solo in questi giorni è […]

Assassin’s Creed Dynasty è il nuovo leak della saga : di nuovo in Cina - ma è davvero possibile? : Nelle ultime ore i fan di Assassin's Creed hanno ricevuto un nuovo, presunto leak sul prossimo capitolo della saga: non è la prima volta che accade e, adesso che il franchise è tornato sul mercato con l'episodio Origins, si torna a speculare sulla prossima ambientazione. Secondo il rumor, questa volta, il nuovo capitolo potrebbe chiamarsi Assassin's Creed Dynasty: cerchiamo di capire insieme quanto è davvero possibile un gioco del ...

Assassin’s Creed : Origins – Le novità in arrivo a Febbraio : Ubisoft svela ufficialmente tutte le novità in arrivo nel corso di Febbraio e a seguire per Assassin’s Creed Origins, dalla Discovery Tour alla Nuova Partita + e naturalmente l’espansione “La Maledizione dei Faraoni” oltre che le nuove Prove degli Dei. Assassin’s Creed Origins – Tutte le novità in arrivo A partire dal 20 Febbraio, sarà disponibile la tanto attesa Discovery ...

Ubisoft conferma : Assassin’s Creed Origins avrà qualcosa che gli utenti bramano da tempo : C'è una caratteristica che è stata richiesta dai fan più di ogni altra cosa quando si tratta di Assassin's Creed Origins: una modalità New Game Plus. L'argomento è stato presentato da Ubisoft in diverse occasioni negli ultimi mesi, ma lo sviluppatore non si è mai impegnato a ufficializzare questa novità. Fortunatamente questo è cambiato con il gestore della community domvgt, che ha usato il subreddit di Assassin's Creed Origins per confermare ...

Assassin’s Creed Origins – Gli Occulti : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di mesi dal lancio, Ubisoft ha reso finalmente disponibile la prima espansione per Assassin’s Creed Origins, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver esplorato il Sinai in lungo e in largo. Assassin’s Creed Origins – Gli Occulti Recensione Gli Occulti porta i giocatori ad esplorare il Sinai, diversi anni dopo gli eventi che hanno visto protagonista Bayek nell’antico Egitto. Con la ...

Disponibile DLC di Assassin’s Creed Origins - Gli Occulti : prezzo - dettagli e dove comprarlo : Oggi 23 gennaio Ubisoft ha pubblicato il primo DLC di Assassin's Creed Origins su PS4, Xbox One e PC, chiamato Gli Occulti: in questo nuovo capitolo Bayek e la sua neonata squadra di Assassini si scontreranno con le forze romane in una regione totalmente nuova, il Sinai. Questo articolo è utile a tutti coloro che vorranno acquistare l'espansione, quindi indicheremo il prezzo, i contenuti e come acquistarlo, tutto sotto forma di domande e ...

Assassin’s Creed Origins - rivelati dettagli del DLC Gli Occulti - ambientazione e novità : Assassin's Creed Origins ha in serbo parecchie sorprese per il primo DLC che uscirà il 23 gennaio, Gli Occulti. Grazie a una sessione di domande e risposte da parte di Ubisoft sappiamo molto di più su cosa aspettarci nell'espansione, che prende luogo nel Sinai, una regione montuosa occupata dai militari romani. I giocatori controlleranno ancora Bayek e saranno mantenuti tutte le abilità e progressi nel gioco, ma anche l'equipaggiamento. Non ...

Assassin’s Creed Origins svela il piano completo delle due espansioni : uscita e prezzo dei DLC : La notizia era già trapelata, ma abbiamo una data di uscita per la prima espansione di Assassin's Creed Origins e non solo: per chi ha completato l'ottima avventura nei panni di Bayek di Siwa nell'Antico Egitto e già si sfrega le mani per le storie successive, attualmente in fase di lavorazione come DLC in casa Ubisoft Montreal, ecco tutte le informazioni su "Gli Occulti" e "La Maledizione dei Faraoni". Partiamo dal primo DLC a pagamento di ...

Assassin’s Creed Origins : Il nuovo DLC “Gli Occulti” ha una data : Ubisoft è lieta di annunciare, che il nuovo DLC “Gli Occulti“, sarà disponibile a partire dal 23 Gennaio 2018 su tutte le piattaforme. In concomitanza con l’annuncio, Ubisoft ha svelato anche la data di uscita dei prossimi contenuti tra cui il Season Pass e gli Add-on GRATIS. Assassin’s Creed Origins si prepara alla prima espansione Il primo DLC porta i giocatori ad esplorare una nuova ...

Trapela data di uscita primo DLC Assassin’s Creed Origins - Gli Occulti : Assassin's Creed Origins riceverà il suo primo DLC durante il mese di gennaio, ma finora Ubisoft non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per nessuna piattaforma. Per preparare al DLC da oggi 16 gennaio è disponibile una nuova patch, le note possono essere lette sul forum ufficiale. Questo nuovo aggiornamento ha dimensioni diverse a seconda del formato o della piattaforma di gioco, è un update piuttosto corposo: il peso, infatti, ...