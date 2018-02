Arianna-Dorothea-Carolina | corsa Italia al podio

L'ultima curva di Arianna Dorothea - mira congelata : Questo format è una novità introdotta a Sochi, 4 anni fa: «È ideale per chi, come me, viene dal mondo del pattinaggio a rotelle, ma farò anche le altre gare» ha detto baby Lollo. Dal ghiaccio alla ...

L'ultima curva di Arianna. Dorothea - mira congelata : Cinque signore per un sogno. Arianna Fontana con Martina Valcepina nello short track; Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nel biathlon e Francesca Lollobrigida nel pattinaggio pista lunga. Sono loro i primi sorrisi azzurri di queste Olimpiadi.Alcuni sono più larghi come quello di Fontana e Valcepina che, nello short track, hanno centrato subito gli obiettivi. Altri sono meno netti, ma non meno fiduciosi, come quello delle signore del biathlon e ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Kalla primo oro olimpico. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana ... : Vi ricordiamo, inoltre, che potrete seguire su OA Sport anche le singole Dirette LIVE per biathlon, slittino, sci alpino , prove della discesa libera, , short track e speed skating. Con quella che ...