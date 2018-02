Appalti rifiuti | De Luca | ' Giornalismo? No | vergogna' E attacca Di Maio e Grasso

Appalti rifiuti - De Luca jr si dimette : "Caso vergognoso". Cronista Fanpage aggredita a convention Pd : Il figlio del governatore della Campania, Vincenzo, lascia l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno in seguito all'inchiesta della Procura di Napoli su infiltrazioni dei clan in Appalti per lo smaltimento rifiuti. L'annuncio durante la convention Pd a Salerno, che è stata teatro di una aggressione ai danni della giornalista Gaia Bozza

Napoli - inchiesta Appalti rifiuti. Roberto De Luca si dimette : “Provocazione vergognosa. Non voglio fornire alibi” : “Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. E’ chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno”. Così Roberto De Luca ha annunciato le dimissioni prendendo la ...

Appalti rifiuti - Di Maio : "Assassinio politico mia gente". De Luca : "Camorristi usati per ricattarci" : Il candidato premier M5S mostra sullo schermo il volto di Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, durante un incontro elettorale a Genova. Vincenzo De Luca: "Siamo impegnati in un lavoro gigantesco. Quando fai queste riforme, i contraccolpi ci sono"

Rifiuti e Appalti a Napoli : l'indagine della Procura - fra affari e politica : Sulla campagna elettorale pesa anche l'ultimo scandalo che arriva da Napoli intorno al riciclaggio dei Rifiuti, che coinvolge anche alcuni politici. Pubblicato il video in cui si vede anche Roberto de ...

Napoli - “La nostra quota è del 15%” : il figlio di De Luca nell’inchiesta di Fanpage sugli Appalti rifiuti : Fanpage.it ha pubblicato la seconda puntata dell’inchiesta Blody Money che mira a fare luce sugli appalti per lo smaltimento di rifiuti. Il video pubblicato sul sito di Fanpage.it, intitolato “Nel nome del figlio”, punta i riflettori sull’incontro con Roberto De Luca, figlio del Governatore della regione Campania e assessore a Salerno. Nel nuovo video Fanpage ha ripreso l’ex boss della camorra Nunzio Perrella con Roberto De ...

