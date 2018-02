Anticipazioni Il Segreto | ADELA ricatta AQUILINO!!!!

Il Segreto /Anticipazioni puntata serale : Francisca mette all'asta tutti i beni di Severo (19 febbraio 2018) : Il Segreto torna questa sera su Canale 5 con una maxi puntata da non perdere. Le Anticipazioni rivelano che nel corso dei nuovi episodi Francisca darà il via a un'asta, ma gli oggetti...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 16:13:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : Candela torna a Puente Viejo - Carmelo sindaco : Anticipazione Il Segreto: Candela decide di tornare a Puente Viejo con Carmelito Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori vedranno Severo non riuscire più a parlare con Candela. Sappiamo bene che la dolce pasticcera è lontana da Puente Viejo insieme al piccolo Carmelito da ormai diverso tempo. La signora Santacruz ha dovuto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela torna a Puente Viejo, Carmelo sindaco ...

Il Segreto - Anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio : l’incidente di Marcela : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca viene aggredita Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Il Segreto - Matías tra Beatriz e la moglie : Anticipazioni puntata 19 febbraio : Con lo slittamento dell’Isola dei famosi, va in onda di lunedì alle 21.10 su Canale 5 la soap opera Il Segreto per la seconda settimana consecutiva. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 12 al 16 febbraio Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Smettono le ricerche di Garrigues a Puente Viejo. Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così cattiva come tutti credono; in realtà la donna ha ...

IL SEGRETO/ Donna Francisca vuole vendere all'asta i beni di Severo (Anticipazioni pomeridiane 19 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 19 febbraio: Donna Francisca finge di essere cambiata ma ha in mente un piano per vendere i beni appartenuti a Severo.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:21:00 GMT)

Il Segreto - Anticipazioni 19 febbraio : appuntamento in prima serata : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: la puntata di oggi pomeriggio Don Berengario presta aiuto ai bisognosi che ...

Il Segreto : le trame dal 19 al 23 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 19 al 23 febbraio 2017 Francisca Montenegro decide di mettere all’asta tutti i beni di Severo Santacruz. Quest’ultimo ha […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 19 al 23 ...

Il Segreto - Anticipazioni : Cristobal piazza una bomba - Marcela ha un incidente : Il Segreto Nuovi drammi attendono il pubblico ed i personaggi de Il Segreto, che anche questa settimana sarà in onda nel prime time del lunedì. Due eventi in particolare terranno banco questa settimana, ovvero la bomba piazzata da Cristobal nel tentativo di uccidere donna Francisca e l’incidente di Marcela, che rischierà la vita nel Burrone delle Aquile. Ecco a seguire le anticipazioni complete. Il Segreto: anticipazioni lunedì 19 ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : donna Francisca è colpita da un ictus : Come sappiamo dalle puntate già viste de il Segreto, a Puente Viejo arriverà una donna, che sarà molto amata dai compaesani. Con lei ci sarà anche una bambina che perderà la vita durante l’incendio della capanna in cui viveva. Stiamo parlando di Julieta e della piccola Ana, che per la febbre non riuscirà a scappare. donna Francisca cercherà in tutti i modi di separare la Uriarte(che ama Saul Ortega) che succederà in seguito? Il Segreto: ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Febbraio 2018 : una bomba in paese : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Francisca rischia di morire, bomba in paese A Il Segreto ci sarà da restare con il fiato sospeso nel corso della prossima settimana. Francisca Montenegro decide di mettere all’asta tutti i beni di Severo Santacruz. Quest’ultimo ha intenzione di intervenire, ma il suo amico Carmelo lo convince a non farlo. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Febbraio 2018: una bomba ...

Il Segreto Anticipazioni : puntate settimana dal 19 al 23 febbraio 2018 : Il Segreto, anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio: nuovi incredibili colpi di scena. Ecco che cosa succederà nei prossimi giorni nella piccola cittadina spagnola teatro delle vicende della popolarissima soap opera di Aurora Guerra. anticipazioni Il Segreto, puntate da lunedì 19 a venerdì 19 febbraio Il cattivissimo Cristobal non svelerà dove ha piazzato la bomba, anche se Raimundo Ulloa intuirà che l'ordigno potrebbe essere sotto ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio 2018 : Il Segreto di Puente Viejo, anticipazioni puntate settimana dal 19 al 23 febbraio: nuovi incredibili colpi di scena. Ecco che cosa succederà nei prossimi giorni nella piccola cittadina spagnola teatro delle vicende della popolarissima soap opera di Aurora Guerra. Il cattivissimo Cristobal non svelerà dove ha piazzato la bomba, anche se Raimundo Ulloa intuirà che l'ordigno potrebbe essere sotto 'ai piedi' dell'amata Francisca ...

Il Segreto - Anticipazioni da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio : l’incidente di Marcela : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca viene aggredita Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

Anticipazioni Il Segreto da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio : l’incidente di Marcela : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.30: qui le Anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca viene aggredita Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...