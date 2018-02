Anche Honor View 10 riceve una ROM AOSP con Oreo grazie a Project Treble

Ottimo supporto per Honor 8 : Anche l’aggiornamento B402 è pronto : Non si annoiano di certo i possessori dell'Honor 8 in Italia come in Europa. Gli aggiornamenti non mancano per il dispositivo certo non più di primo pelo e ora tocca ad un nuovo firmware fare capolino per il modello in questione nelle sue molteplici varianti FRD-L19, FRD-L09 e FRD-L02. Di che cosa si tratta e quali novità sono garantite sul device? Solo qualche giorno fa era stata la volta di un altro pacchetto firmware pensato per lo ...

Arriva il turno di Oreo su Honor 8 Pro Anche in Italia - tutto sull’aggiornamento : Il phablet Honor 8 Pro prende una piega decisiva anche in Italia, avendo finalmente accolto, o per lo meno iniziato, l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, la più recente major-release di Google. Sono passati pochissimi giorni dal comunicato ufficiale della divisione tricolore, a quanto pare sufficienti per compiere il grande salto. Il pacchetto va diffondendosi via OTA, contraddistinto dalla sigla 'DUK-L09 8.0.0.360(C432)', con un peso piuttosto ...

Arriva Anche in Italia l’intelligenza artificiale di Honor View 10 - da oggi nei migliori negozi : Da oggi è disponibile anche in Italia Honor View 10, il nuovo smartphone con intelligenza artificiale del produttore cinese. L'articolo Arriva anche in Italia l’intelligenza artificiale di Honor View 10, da oggi nei migliori negozi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor 7X ufficiale Anche in edizione limitata rossa : Al CES 2018 Honor ha confermato che molto presto arriverà sui mercati internazionali una variante rossa di Honor 7X, in edizione limitata. L'articolo Honor 7X ufficiale anche in edizione limitata rossa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Si conferma bassissimo il prezzo Honor 9 Lite - buoni risvolti Anche per l’Europa? : Ben pochi giorni ci separano dalla presentazione di Honor 9 Lite, anche conosciuto come Honor 9 Youth Edition, device che ha già calamitato su di sé l'attenzione di molti per l'ottimo rapporto qualità/prezzo di cui si starebbe per rendere protagonista. Nuove conferme, proprio sul prezzo, sembrano arrivare da 'gizmochina.com', che conferiscono continuità a quanto avevamo già pronosticato. Per il modello da 32 GB di memoria interna e 3 di RAM ...

Google Assistant in italiano ora Anche su vecchi Samsung - Huawei - Asus e Honor e tablet : nuovi requisiti : Google Assistant in italiano è ora disponibile per un numero maggiore di smartphone Samsung, Huawei, Asus e Honor ma anche LG, Sony, HTC o di qualsiasi altro produttore Android. Dalla viva voce di Google apprendiamo infatti che i requisiti minimi di accesso all'assistente virtuale sono ora estesi anche ai possessori di un device più datato con vecchio sistema operativo: finora quello richiesto è stato almeno Android Marshmallow ma le cose sono ...