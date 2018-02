Amazon-sindacati | riparte il dialogo dopo il gelo

Braccialetti - Amazon "apre" ai sindacati : 12.42 Amazon è disponibile a riprendere la trattativa con i sindacati a livello territoriale. E' l'esito dell'incontro tra il ministro del Lavoro Poletti e l' azienda sul caso dei Braccialetti elettronici per i dipendenti. Amazon parla di "speculazioni fuorvianti"."Se e quando" se ne deciderà l'uso, "sarà nel rispetto delle leggi" e servira a liberare le mani dagli scanner, "per migliorare il lavoro quotidiano". Per il presidente ...

Amazon non si presenta all'incontro con i sindacati - sciopero a Piacenza : Amazon non si è presentata all'incontro previsto alle 8.30 con i rappresentanti dei lavoratori del centro logistico di Castelsangiovanni, che chiedono nuove condizioni contrattuali e di lavoro all'interno dello stabilimento. "Troppa pressione", hanno fatto sapere al prefetto i dirigenti Amazon.I sindacati hanno proclamato uno sciopero di due ore a fine turno e organizzato un presidio davanti ai cancelli. La Cgil riferisce che l'azienda ...

