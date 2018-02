Amazon Music e Spotify si aggiornano per Windows 10

Amazon Music approda sul Microsoft Store : A quanto pare anche Amazon comincia, seppur lentamente, ad abbracciare il Microsoft Store rilasciando pubblicamente la sua applicazione Amazon Music. Si tratta del classico programma win32 convertito in UWP tramite Project Centennial, per questo motivo, è scaricabile solo da Windows 10 e non da Xbox One e Windows 10 Mobile. Descrizione Stiamo cambiando il modo in cui trovi e ascolti la Musica che ami su Windows 10. • Scopri le playlist e radio ...

Amazon Music Unlimited vi regala i 45 giri (si - quelli in vinile) autografati di tre artisti italiani : Se siete già iscritti al programma Amazon Music Unlimited o se lo farete entro l'11 febbraio, avrete la possibilità di vincere uno dei 15 dischi in vinile messi in palio. Dovrete semplicemente ascoltare una delle playlist selezionate e sperare di essere estratto a sorte. L'articolo Amazon Music Unlimited vi regala i 45 giri (si, quelli in vinile) autografati di tre artisti italiani è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ascolta Harry Styles su Amazon Music Unlimited : bellissimi regali per te! : L'album di debutto solista di Harry Styles è disponibile anche su Amazon Music Unlimited , il servizio di streaming Musicale che Amazon ti permette di PROVARE GRATIS PER 30 GIORNI. Durante questo mese di prova, la Musica di Harry Styles ti seguirà ovunque , anche senza connessione internet! L'iscrizione ...

Ascolta RIKI su Amazon Music Unlimited e assisti alle prove del Tour 2018 : ... Perdo Le Parole e Mania , sono disponibili in streaming anche su Amazon Music Unlimited che puoi PROVARE GRATIS PER 30 GIORNI. Durante questo mese di prova, la Musica di RIKI ti seguirà ovunque , ...

Amazon Music abbandona gli Mp3 personali degli utenti : Sin dal suo apparire, Amazon Music ha permesso di acquistare i brani su Amazon e ascoltarli in streaming o scaricarli, ma anche di caricare i propri file in formato Mp3 per avervi sempre accesso. L'...

Amazon Music - cambiano le regole del caricamento di MP3 : Se poi si vogliono scaricare brani in locale, ormai tutti i servizi di streaming in abbonamento consentono di poter scegliere quali brani, album o playlist scaricare per poterli ascoltare in modalità ...

Amazon regala due mesi di Music Unlimited Family fino al 24 dicembre : Per Natale Amazon regala due mesi di abbonamento Music Unlimited Family, per chi attiverà l'abbonamento dal 22 al 24 dicembre L'articolo Amazon regala due mesi di Music Unlimited Family fino al 24 dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Amazon Music Unlimited : due mesi GRATIS per l'abbonamento Family! : Amazon Music Unlimited è un servizio di Musica streaming che permette di accedere a più di 50 milioni di brani, playlist e radio create da esperti di Amazon Music . Con il servizio in questione, l'...

Amazon Music arriva sulla dashboard degli ultimi modelli di Audi : Se siete tra gli utenti di Apple CarPlay o di Android Auto , di certo alla dashboard della vostra auto non mancheranno servizi di streaming Musicale . Se invece siete soliti fare affidamento sui servizi integrati di default nel sistema di infotainment del vostro veicolo, le possibilità di scelta potrebbero diventare decisamente ...

Amazon Music arriva sulla dashboard degli ultimi modelli di Audi : La collaborazione tra Audi ed Amazon porta Amazon Music sui modelli 2017 e 2018 del produttore tedesco, prossimamente ci sarà anche Alexa? L'articolo Amazon Music arriva sulla dashboard degli ultimi modelli di Audi è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Amazon ha deciso di chiudere il servizio Archiviazione Musica : Amazon ha deciso di cancellare il servizio Archivio Musica, sia nella versione gratuita sia in quella a pagamento, a partire dal 2019. L'articolo Amazon ha deciso di chiudere il servizio Archiviazione Musica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Spotify e Deezer all'UE : "Nella musica streaming - fermate Apple e Amazon" - : I servizi di musica in streaming ma anche sviluppatori di giochi e editori, lamentano di trovarsi in condizioni di svantaggio quando gli utenti effettuano acquisti dai loro servizi passando per l'App ...