“Allarme dirottamento!” Panico in volo e all’aeroporto | cosa è successo su un volo di

caffeinamagazine

: Allarme dirottamento, ma è il pilota che sbaglia codice - Sicinform : Allarme dirottamento, ma è il pilota che sbaglia codice -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Quanto ci piace viaggiare? Tantissimo. E con quanta naturalezza prendiamo l’aeroplano? Tanta. O almeno la maggior parte di noi, che ormai salgono su un aereo con estrema tranquillità, come se fosse un mezzo uguale agli altri. Però, non neghiamocelo, anche quelli che lo prendono almeno una volta a settimana, è innegabile che una certa “strizza” la provino, perché il volare un po’ di paura la mette. Poi di questi tempi… Ecco, mettiamoci quindi nei panni dei passeggeri di questa storia. Un “banale” errore in. Momenti di tensione in Germania, quando il pilota di unLufthansa che si stava apprestando ad atterrare all’aeroporto di Francoforte ha inavvertitamente lanciato l’allarme dirottamento, innescando un allerta nazionale. Un portavoce della compagnia aera ha spiegato che sulsi era verificato un problema con il ...