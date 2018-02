Aiuti alle imprese | seminari della Cna di Ragusa

Berlusconi pensa ai giovani : bonus bebè e Aiuti alle mamme : Punta molto sui giovani, accentua il profilo europeista distinguendosi da Salvini, si prepara a scendere al Sud per strappare voti al M5s e conta di recuperare consenso anche nelle ex regioni rosse. Silvio Berlusconi sa che le ultime due settimane di campagna elettorale sono determinanti, per far raggiungere al centrodestra il 40% agognato.Il suo piano prevede almeno due interviste al giorno, soprattutto in tv (oggi sarà da Fazio su Rai1), e ...

CREDITO E RIPRESA/ 'L'Aiutino' alle banche che penalizza le piccole imprese : alle banche è stata concessa una corsia preferenziale per accedere al Fondo centrale di garanzia, penalizzando quindi il ruolo dei Confidi.

L'Aiutino ai deputati e senatori M5s. Alle parlamentarie compare la dicitura "Parlamentari uscenti" in grassetto : L'aiutino alla fine c'è stato. Prima che il Movimento 5 Stelle desse il via alla selezione dei candidati grillini che correranno nelle liste della Camera e del Senato, Luigi Di Maio (che ha dichiarato di essere candidato nel collegio Campania 1) aveva garantito che tutti i partecipanti sarebbero partiti dallo stesso livello: "Da noi non si fanno distinzioni".Insomma, nessuna corsia preferenziale nel nome dell'uno vale uno. E se di corsia ...

MARIA CHIARA GIANNETTA/ È Anna Olivieri : il parallelo con Azzurra Leonardi di Che Dio ci Aiuti (Don Matteo 11) : MARIA CHIARA GIANNETTA è la new entry di Don Matteo 11: sarà Anna Olivieri, il nuovo comandante della caserma di Spoleto e sostituirà Giulio Tommasi(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:38:00 GMT)

Manovra - ecco tutti gli Aiuti alle famiglie. Ma è ancora poco : La famiglia e i possibili modi per sostenerla saranno uno dei temi della campagna elettorale appena iniziata, dopo un 2017 nel quale è proseguito il calo delle nascite. Ma se si guarda in questa ...

Hollywood - 300 star contro le molestie : Aiuti legali alle vittime : ... Reese Whiterspoon, Shonda Rhimes , Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman e Jennifer Lawrence - hanno lanciato per combattere le molestie sessuali nel mondo dello showbiz come in molti altri ...

Inter - Spalletti : "Il calo è mentale. Ma se aspettiamo Aiuti..." : La coppa è andata, la terza sconfitta consecutiva fa male e aumenta gli Interrogativi già spuntati dopo i due k.o. con Udinese e Sassuolo. Luciano Spalletti si è arrabbiato e sgolato durante il derby ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza e Aiuti alle famiglie" (LaPresse) : Visita a Pomigliano d'Arco, il comune in provincia di Napoli dove risiede, di Luigi Di Maio, candidato premier del M5s. "Dobbiamo essere contenti non di arrivare a Palazzo Chigi, quello è uno ...

Terremoto : dal Mipaaf nuovi Aiuti per 6 mln a 2800 allevatori : Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che da gennaio prende avvio una misura straordinaria di sostegno al reddito in favore di oltre 2800 allevatori delle aree colpite dal sisma. I nuovi aiuti ammontano a circa 6 milioni di euro e vanno a integrare i 29 milioni di euro, già erogati dal Mipaaf, di aiuti per mancato reddito. Le risorse, che sono state stanziate dallo Stato, dall’Unione europea e dalle ...