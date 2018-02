A Novara la Coppa Italia

Volley : Novara batte ancora Conegliano e brinda in Coppa : LE PROTAGONISTE- Paola Egonu , Igor Gorgonzola Novara, - ' Non me lo aspettavo, sono molto felice perché era un obiettivo che volevamo fortemente. Ho giocato bene a muro ? è un fondamentale sul quale ...

LIVE Volley femminile - Finale Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara in DIRETTA 1-3. Trionfo delle Campionesse d'Italia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto per punto, per non perdersi davvero ...

Volley femminile - Novara vince la Coppa Italia 2018! Apoteosi di Paola Egonu e compagne - Conegliano si arrende : Novara ha vinto la Coppa Italia 2018 di Volley femminile: le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Conegliano per 3-1 (25-17; 14-25; 25-21; 25-23) nella Finale del PalaDozza di Bologna e hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro di questa manifestazione per la seconda volta nella storia dopo l’Apoteosi del 2015. Le ragazze di coach Barbolini mettono così in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana ...

LIVE Volley femminile - Finale Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara in DIRETTA! Le Pantere sfidano le Campionesse d’Italia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si assegna il secondo trofeo stagionale: le Pantere, detentrici del trofeo, sfidano le Campionesse d’Italia in un match dall’altissimo contenuto tecnico e che si preannuncia altamente equilibrato e spettacolare. Le venete cercano il bis e partono leggermente favorite, le piemontesi vogliono tornare ...

Volley femminile - Finale Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara. Orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 18 FEBBRAIO: 20.30 Imoco Volley Conegliano vs Igor ...

Volley femminile - Finale Coppa Italia 2018 : Conegliano-Novara. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi domenica 18 febbraio si disputerà la Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al PalaDozza di Bologna si affronteranno Conegliano e Novara: da una parte le Pantere detentrici del trofeo, dall’altra le Campionesse d’Italia. Entrambe le formazioni sono al secondo atto conclusivo della loro storia e hanno vinto l’unico precedente: le venete si sono imposte l’anno scorso, le piemontesi festeggiarono nel 2015. ...