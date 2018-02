A GRANDE RICHIESTA RITORNA A MILANO ' ELVIS THE MUSICAL' per la PRIMA VOLTA AL TEATRO

@TeatroArciliuto : tornano in scena a GRANDE RICHIESTA “LE DISSOLUTE ASSOLTE” dal 27 febbraio al 18 marzo 2018 : Dopo il grande successo ottenuto lo scorso ottobre “Le DISSOLUTE Assolte” ritornano a Roma presso l’evocativo e storico spazio del TEATRO ARCILIUTO nella NUOVA INTEGRALE VERSIONE e con nuovi personaggi. Il debutto è previsto per il 27 febbraio alla ore 20:30. Dal 27 febbraio il Teatro Arciliuto si trasformerà idealmente in una casa chiusa nella quale abiteranno le donne […]

'Egon Schiele' diretto da Dieter Berner - a GRANDE RICHIESTA ritorna in sala il 26 - 27 - 28 febbraio : Recente è la notizia, apparsa sul New York Times e che ha fatto il giro del mondo e dei social network, legata al rifiuto della società dei trasporti di Londra di esporre nella metropolitana i suoi ...

Fino a domenica 11 torna a GRANDE RICHIESTA “Filumena Marturano” con la regia di Angelo Grieco : La compagnia “Insieme per caso” porta nuovamente a teatro, il grande successo di “Filumena Marturano” di Edoardo De Filippo diretto ed interpretato da Angelo Grieco insieme con Alessandra Izzo, Antonella D’Onofrio, Rosaria Schettino, Monica Parisi, Matteo Cianci, Mariano Viggiano, Mauro Bastianini, Angela Di Tofano, Laura Canale, Luigi Guida, Francesco Bonaccorso e Angela Ruggiero. Lo spettacolo si terrà al Teatro ...

Gué Pequeno : a GRANDE RICHIESTA annunciate le prime date estive del 'Gentleman Club Tour' : ... nel 2017 recordman italiano con il maggior numero di streaming per un artista in una settimana / maggior numero di streaming per un artista in un giorno / maggior numero di streaming per un album in ...

Il Circo Americano Togni a GRANDE RICHIESTA fino al domenica 4 febbraio al Pareo Park di Licola. : Spettacoli: giovedì unico ore 17.30; venerdì e sabato 17.30 e 21.00. domenica ore 16.00 e 18.30. Lunedì, martedì e mercoledì riposo. Infoline 348.3337686 oppure www.americancircus.it Il Circo ...

GRANDE Fratello Vip - Cristiano Malgioglio torna in casa : la clamorosa richiesta Video : L'avventura del #Grande Fratello VIP è terminata da circa due settimane e gli ex concorrenti hanno iniziato a fare serate e ospitate televisive. Uno dei protagonisti indiscussi di questa seconda edizione è il paroliere #Cristiano Malgioglio, il quale ha deliziato tutti i telespettatori Mediaset con i suoi spettacoli e ironie. Nella casa è stato attaccato più volte e accusato di essere falso e doppiogiochista, dato che aveva nominato la sua ...

