A che punto è la vertenza sull' Ilva di Taranto

Atalanta-Fiorentina 1-1 : prima Badelj - poi Petagna - un punto che non “piace” a nessuno : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Scuole nautiche : un’importante novità dal punto di vista legale : Il Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, entrato in vigore il 13 febbraio 2018, ha previsto delle novità molto

Punto per punto tutte le cose che non vanno nella fiction su De André : A questo link le puntate integrali https://t.co/Si3li6ikMc #Rai1 pic.twitter.com/aBsv3WLsLO - Rai1 , @RaiUno, 15 febbraio 2018 L'anarchia e la censura politica Siamo alla vigilia di elezioni molto ...

“Nudo?”. “Se hai coraggio…”. E Filippo Nardi si toglie tutto davanti a lei. Isola dei Famosi - guai a sfidare il Conte. che - di punto in bianco e di fronte alla naufraga incredula - si mostra come mamma l’ha fatto : Riserva tante sorprese Filippo Nardi all’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello, che ricordiamo tutti quando, in confessionale, fece una sfuriata per le sigarette, è uno di quelli che si dà più da fare al reality. Sempre in movimento, sempre in prima fila quando c’è da fare qualcosa per la sopravvivenza del gruppo, sempre pronto a organizzare ma anche a mettersi in gioco. Ma ha anche un lato tenero che finora era ...

“Riduce il rischio di infarto”. Due al giorno levano il cardiologo di torno. Non a tutti piace - ma fa bene (quasi) da ogni punto di vista : l’alimento che non ti aspetti che è un vero e proprio “salvavita” : Mangiate spesso lo yogurt? Ma soprattutto: vi piace? Se avete risposto affermativamente a queste due domande sappiate che il vostro cuore vi ringrazia. Ce lo dice un articolo pubblicato sull’American Journal of Hypertension dalla Oxford University: secondo lo studio condotto, un consumo di almeno due vasetti di yogurt a settimana comporterebbe un minor rischio di malattie cardiovascolari per uomini e donne che soffrono di ...

Sesso dell’orrore. “Vieni - amore - ti faccio godere”. Poi il gioco erotico estremo. A un certo punto - però - sul più bello - lui smette di respirare e la situazione in breve precipita. Ma quello che succede dopo è a dir poco agghiacciante. Peggio di un incubo : Si chiama Anastasia Onegina, ha 21 anni ed è una studentessa russa apparentemente normale. Perché apparentemente? Perché la ragazza è stata capace di fare una cosa orribile. Così orribile che è anche difficile raccontarla. Ma la racconteremo lo stesso. La ragazza, infatti, mentre faceva Sesso estremo col il fidanzato, lo ha ucciso. Poi, non contenta, lo ha fatto a pezzi. La povera vittima è Dmitry Sinkevich, 24 anni, ex poliziotto che la ragazza ...

[Il Punto] L'attacco di Calenda che mette a nudo i limiti di Raggi e Salvini : Ufficialmente non è candidato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo ma senza alcun dubbio Carlo Calenda è uno dei protagonisti più importanti della campagna elettorale del Partito democratico. ...

“Paola Di Benedetto? Rifatta! Madre Natura solo di nome”. La foto - la prova. All’Isola è un vero schianto - perfetta sotto ogni punto di vista. Peccato che a forza di scavare nel passato - quel particolare - dove il chirurgo ha messo mano - alla fine sia emerso : Sappiamo bene, ormai, che Paola Di Benedetto, una delle naufraghe più in vista (e più sexy) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, è stata Madre Natura di Paolo Bonolis. Madre Natura di nome, sì, ma non proprio di fatto. Perché sembra proprio che la bella Paola, che in Honduras, nel giro di pochissimi giorni, è riuscita a conquistare subito Francesco Monte, si sia fatta un po’ aiutare. Dal chirurgo, of course. Sapete come ...

Clima - l'appello degli scienziati alle forze politiche : 'Ambiente punto imprescindibile per il futuro del Paese' : ... fissato indicativamente per domenica 18 febbraio, alle 17, alla Città dell'Altra Economia di Roma. ' Confidiamo nella mobilitazione dell'opinione pubblica - aggiunge Pasini - che può intervenire ...

Serie A Perin : «Buffon? Giusto che continui in Nazionale - è un punto di riferimento» : Per ha poi sottolineato l'importanza di Buffon come esempio nel mondo del calcio: "Finché giocherà e sarà competitivo con la Juventus, è Giusto che continui con la Nazionale: è un punto di ...

Lazio - Matteo Materazzi fa il punto sulla situazione di De Vrij : “Ecco perchè non arriva il rinnovo” : La Lazio a cominciare dalla trasferta di Bucarest con la Steaua, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, dovrà invertire il trand delle ultime partite dove sono arrivate tre sconfitte consecutive in campionato che hanno fatto scivolare i biancocelesti al quinto posto in classifica, ovvero fuori dalla zona Champions League. In casa Lazio però continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Stephan De Vrij. La firma ...

Roma - Di Francesco : "Under ricorda Montella per il tiro. Volevo qualche punto in più" : Ünder che gli ricorda 'Montella, soprattutto per come prepara il tiro' e la Roma che deve sistemare i conti per poi 'trovare continuità con gli stessi calciatori'. Ai microfoni di 'Radio Anch'io', il ...

Non affatto male l’ASUS ZenFone 5 Lite : foto dal vivo e punto sulle specifiche : Emergono nuovi dettagli sul conto di ASUS ZenFone 5 Lite, di cui è stata pubblicata anche una foto dal vivo, che ne vede raffigurato chiaramente il versante posteriore, che sembra essere stato rivestito in vetro, cosa che gli regala un tocco di eleganza non affatto indifferente (non ci dispiacerebbe per nulla se il dispositivo si configurasse realmente come presentato nella foto che vi alleghiamo a seguire). Per il resto la situazione appare ...

Rugby - Pro14 : Benetton-Scarlets 22-12. I trevigiani conquistano anche il punto di bonus : Impresa griffata Benetton Treviso nel Pro 14 di Rugby, che nella 14a giornata, a due terzi della fase a gironi, infila la quarta vittoria consecutiva, prendendosi lo scalpo dei campioni in carica, gli Scarlets, con il punteggio di 22-12. Per i trevigiani anche il punto di bonus, dal momento che hanno messo a segno 4 mete, tre con il solo Ioane. Nel primo tempo è già Ioane-show: il 10-0 con il quale si va al riposo è tutto merito suo. Dopo la ...