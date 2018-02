10 trucchi per imparare a fallire «bene»

Selfie con iPhone X - 5 trucchi per lo scatto perfetto : Nella scelta di uno smartphone, la capacità della fotocamera conta moltissimo. La possibilità di avere immagini di qualità a portata di clic da condividere su Facebook o da inserire nell’album digitale dei ricordi ha portato ad uno sviluppo pazzesco del settore. Tutte le case costruttrici hanno investito tantissimo sulla ricerca e sullo sviluppo di camere sempre più compatte, a maggiore risoluzione e con il minor bump possibile. E, se per quanto ...

Cinque semplici trucchi per la fotocamera Huawei P10 : miglioriamo i nostri scatti : La questione riguardante la fotocamera del cosiddetto Huawei P10 sta appassionando anche coloro che non sono possessori del device. Il target che si è portato a casa il top di gamma Android del 2016 appartiene fondamentalmente a tre possibili gruppi di utenti: o non avete mai fronteggiato bug simili, o dovete farci i conti ancora oggi, oppure avete deciso di optare per l'assistenza e con ogni probabilità la questione per voi risulta ormai ...

Ecco la “ricetta” per dimagrire : i 3 trucchi per perdere peso secondo la scienza : secondo un maxi studio condotto in Giappone e pubblicato su BMJ Open sono 3 i trucchi per dimagrire: mangiare lentamente, non fare spuntini dopo cena e non consumare alimenti nelle 2 ore prima di andare a dormire. In base a quato scoperto da Haruhisa Fukuda della Università Kyushuhi, chi ha queste 3 sane abitudini è in genere più magro, e ha un girovita più stretto. “Cambiamenti nelle abitudini a tavola possono influenzare il peso, il ...

SureCall con un’infografica ci svela 10 trucchi per aumentare il segnale cellulare : SureCall ha svelato 10 suggerimenti (alcuni molto ovvi) per aiutare gli utenti a fare chiamate anche quando il segnale di rete inizia a diminuire L'articolo SureCall con un’infografica ci svela 10 trucchi per aumentare il segnale cellulare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dai pacchetti con 9 fazzoletti anziché 10 alle lattine da 25 ml : ecco i "trucchi" delle aziende per ingannare i consumatori : pacchetti con 9 fazzoletti e non più 10, lattine di bibite che da 33 ml passano a 25 ml, tubetti di dentifricio che scendono da 100 ml a 75, rotoli di carta igienica che da 250 'strappi' si riducono a 230. E' la tecnica utilizzata da diverse imprese produttrici per aumentare i prezzi, riducendo le quantità anzichè intervenire sul listino. Un fenomeno analizzato nel dettaglio dall'Ons, l'istituto di statistica inglese, ma che ...

Cinque trucchi facili per Huawei P8 Lite 2017 : guida per tutti gli utenti : Chi conosce Huawei P8 Lite 2017 sa bene che genere di dispositivo è, e cosa riesca ad offrire ai suoi acquirenti. Si tratta di un buon prodotto, che, con qualche accorgimento, riesce facile a tirare fuori il meglio di sé. Data la fascia di prezzo, facile questo dispositivo venga scelto come primo smartphone in assoluto da parte degli utenti neofiti: con questa guida vogliamo rivolgerci proprio a loro, affinché possano mettere a frutto alcune ...

Tutti i trucchi per fare il corrispondente da Pechino : Intimidazioni, minacce, ostacoli burocratici: il rapporto sul lavoro dei giornalisti stranieri in Cina offre un quadro desolante della libertà di stampa nel paese. Leggi

Guida Monster Hunter World : 5 trucchi e consigli per diventare un perfetto cacciatore : Monster Hunter World significa cacciare mostri e leggendo questa Guida sicuramente lo farete al meglio. Bisogna sapere che è possibile però catturarli vivi e spedirli ad Astera. A dirla tutta alcune missioni vanno completate così e si può anche decidere di non uccidere proprio i mostri. Il titolo di Capcom è davvero gigantesco tra missioni principali, secondarie, oggetti da raccogliere e combinare, città da visitare, per non parlare del ...

Spotify - 10 trucchi per sfruttarlo al massimo : Spotify Android : varia in base al device iOS : 9.0 o versioni successive Sviluppatore: Instagram Inc. Spotify è il servizio di streaming audio più utilizzato al mondo. Grazie alla sua app è possibile ascoltare le hit del momento, scoprire nuovi artisti, creare playlist e tantissimo altro ancora. Nella sua versione Free la ...

Tutti i trucchi per risparmiare sul carburante : Sono piccoli accorgimenti, ma potrebbero fare la differenza a fine mese. Sono diversi infatti i trucchi che gli automobilisti possono sfruttare per risparmiare sul carburante. Innanzitutto, bisogna sempre cercare di viaggiare con un'andatura regolare, accelerando gradualmente e non tirando le marce. Oltre ad evitare frenate e ripartenze, il conducente dovrebbe viaggiare con le gomme sempre gonfie (la pressione dovrebbe infatti essere ...

Falsi Modigliani in mostra a Genova - l'esperta : trucchi maldestri - : A rivelarlo è Isabella Quattrocchi, l'esperta incaricata dalla procura di Genova per una consulenza sulle 21 opere di Modì esposte nel capoluogo ligure e sequestrate lo scorso luglio . "Lavori da ...

Avete sempre caricato il vostro smartphone nel modo sbagliato. 5 trucchi per far durare più a lungo la batteria : Le batterie dei telefoni non sono più quelle di una volta, e non è un modo di dire. Basta rileggere la polemica che coinvolto apple per capire come oggi gli smartphone si scarichino molto più facilmente. Ma secondo la Cadex, società che offre dispositivi che testano smartphone e altre batterie e che gestisce Battery University, un sito web educativo gratuito, esiste un modo per prolungare la batteria dei nostri ...