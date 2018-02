VS | valanga travolge una decina di persone

Svizzera : valanga travolge una decina di persone a Finhaut : valanga oggi in Svizzera: una slavina ha travolto una decina di persone a Finhaut, nel Canton Vallese, secondo quanto reso noto dalla polizia vallesana. La valanga si sarebbe staccata a 2500 metri di altitudine. Non ci sono al momento notizie di vittime o feriti, ma la polizia fornirà informazioni ulteriori non appena saranno disponibili. L'articolo Svizzera: valanga travolge una decina di persone a Finhaut sembra essere il primo su Meteo Web.

Lecco - valanga sulla Grignetta travolge due alpinisti/ Ultime notizie video: la ricostruzione della tragedia: Lecco, valanga sulla Grignetta in Valsassina: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina

Valanga travolge gruppo di sciatori in Friuli: un ferito grave: Una Valanga si è staccata questa mattina sul Monte Lussari a Camporosso (Udine) e ha travolto un gruppo di sciatori che stava scendendo probabilmente lungo un fuoripista: uno di questi è stato estratto vivo dalla neve ma versa in gravi condizioni. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale di Udine. Sembra che gli altri sciatori del gruppo siano illesi. Proseguono le operazioni di soccorso. Sul posto il Soccorso Alpino di Cave del

ULTIM'ORA Friuli: valanga a Tarvisio travolge 8 sciatori: Improvvisa valanga travolge 8 sciatori a Tarvisio. Sciavano fuori pista a Misconca. Dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni il livello di allerta delle valanghe è salito a 4 su una scala da

Valanga a Campo felice travolge 3 sciatori - due sono morti salvo il terzo: L'Aquila - sono morti i due sciatori travolti questa mattina da una Valanga a Campo felice, in Abruzzo. Mentre è salva e in buoni condizioni di salute una terza persona che era con loro e che è riuscita a dare l'allarme. Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino i due sono stati travolti, sbattuti contro gli alberi e quindi sepolti dalla neve. Ancora non si conosce l'identità delle due vittime. La terza persona

Alto Adige - valanga travolge tre scialpinisti: salvi: Tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga a Punta Lavine, in alta Val Sarentino, nella zona settentrionale dell'Alto Adige. Lievi le conseguenze per tutti e tre. E' accaduto poco prima delle 12.30 e si tratta di tre Altoatesini, che sono stati soccorsi da altri alpinisti che si trovavano in zona e che hanno chiamato aiuto. Sul posto sono andati il soccorso alpino, gli elisoccorsi dell'Aiut Alpin Dolomites e il Pelikan

Valle d'Aosta: valanga travolge snowboarder italiano senza conseguenze: Ancora valanghe sulle Alpi. Uno snowboarder italiano è stato travolto oggi da una valanga mentre sciava a Pila, sopra Aosta. La slavina si è staccata nella zona del Couis 2. Lo snowboarder è

SLAVINA A SESTRIERE TRAVOLGE CONDOMINIO/ valanga - paura per Sorrentino (portiere Chievo): "sommersi da neve": Una SLAVINA si abbatte su un CONDOMINIO al SESTRIERE e sul Villaggio Olimpico: emergenza neve e allerta valanghe in Piemonte. Morta una 70enne, rischio nuovo Rigopiano: paura per Sorrentino.