VS | valanga travolge due persone

Svizzera - valanga travolge una decina di alpinisti nel Vallese : Una decina di alpinisti sono stati travolti da una valanga nel Canton Vallese, nella Svizzera meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che l'incidente è avvenuto a circa 2.500 metri ...

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - altri otto tratti in salvo : Una ventina di sciatori investiti da una valanga a Racines, in provincia di Bolzano; altri 10 coinvolti in una slavina nel Vallese

valanga travolge una decina di alpinisti nel sud della Svizzera - : successo intorno alle 15.50 nel cantone di Valais. Il portavoce della polizia ha spiegato che "i soccorsi sono sul posto" e che l'incidente è avvenuto a quota 2.500 metri sul Fenestral sopra la ...

Alto Adige - valanga travolge 20 scialpinisti : tutti salvi : B rutta disavventura - ma a lieto fine - in alta montagna. Una Valanga ha travolto in Alto Adige, a Racines , un gruppo di 20 scialpinisti austriaci di Schwarz, in Tirolo. Alcuni sono rimasti sotto la ...

Svizzera - valanga travolge gruppo di alpinisti : due feriti - salvi gli altri : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Svizzera - valanga travolge dieci sciatori Due feriti - gli altri tratti tutti in salvo : La valanga a Racines (Alto Adige) ha colpito una ventina di scialpinisti: alcuni sono rimasti sotto la neve ma sono riusciti ad emergere. Un solo ferito, portato in ospedale Paura nel cantone del Valais: dieci sciatori travolti da una slavina, soccorsi in azione

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Svizzera : valanga travolge 10 alpinisti in cantone Vallese (18 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Iran, aereo di linea precipita, morti i 66 a bordo. Israele vs Iran, Netanyahu attacca droni. valanga in Svizzera 10 alpinisti travolti (18 febbraio 2018).(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:55:00 GMT)

Italia : valanga travolge venti scialpinisti in Alto Adige - salvi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Svizzera - valanga travolge 10 persone : 17.15 Una valanga ha travolto una decina di persone a Finhaut, nel Canton Vallese, a 2.500 metri di altitudine. Lo ha reso noto la polizia vallesana. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti.

VS : valanga travolge una decina di persone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Svizzera : valanga travolge una decina di persone a Finhaut : valanga oggi in Svizzera: una slavina ha travolto una decina di persone a Finhaut, nel Canton Vallese, secondo quanto reso noto dalla polizia vallesana. La valanga si sarebbe staccata a 2500 metri di altitudine. Non ci sono al momento notizie di vittime o feriti, ma la polizia fornirà informazioni ulteriori non appena saranno disponibili. L'articolo Svizzera: valanga travolge una decina di persone a Finhaut sembra essere il primo su Meteo Web.

Lecco - valanga sulla Grignetta travolge due alpinisti/ Ultime notizie video : la ricostruzione della tragedia : Lecco, valanga sulla Grignetta in Valsassina: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Trovati morti due alpinisti vicino a Primaluna, recuperato il terzo: era vivo sotto la slavina(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:32:00 GMT)

Lecco - valanga travolge tre alpinisti : morti due tecnici del soccorso alpino - uno disperso : Tre alpinisti sono stati coinvolti da una valanga che si è staccata dalla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Due di loro, tecnici del soccorso alpino,...

Lecco - valanga travolge tre alpinisti : due morti - uno disperso : Tre alpinisti sono stati coinvolti da una valanga che si è staccata dalla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Due di loro sono stati recuperati morti, mentre...