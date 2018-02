Volta ao Algarve 2018 | doppietta per Michal Kwiatkowski! Il polacco vince l’ultima tappa

Volta ao Algarve 2018 : bis di Dylan Groenewegen che batte in volata Matteo Pelucchi e John Degenkolb : L’olandese Dylan Groenewegen si conferma il più forte in volata alla Volta ao Algarve e alza le braccia anche sul traguardo di Tavira bissando così il successo della prima tappa. Al secondo posto troviamo un brillante Matteo Pelucchi , mentre al terzo il tedesco John Degenkolb . Anche oggi la fuga di giornata parte subito dopo il via, con sei corridori all’attacco: Benjamin King (Dimension Data), Rory Sutherland (UAE Emirates), Julen Amezqueta ...

Ciclismo - Volta ao Algarve - Kwiatkowski ringrazia Poels : 'la sua vittoria in Spagna ci ha motivato' : Michal Kwiatkowski spiega come è riuscito a vincere la seconda tappa della Volta ao Algarve Michal Kwiatkowski è riuscito a vincere la seconda tappa della Volta ao Algarve staccando il gruppo dei ...

Ciclismo - Volta ao Algarve : Groenewegen vince in volata la prima tappa - niente da fare per Demare : Dylan Groenewegen vince la prima tappa del Giro d'Algarve, battendo in volata il francese Arnaud Demare. Terzo posto per Hugo Hofstetter La prima tappa della 44ª edizione del Giro dell'Algarve parla ...