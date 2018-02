Video Gol Genoa-Inter 2-0 | Highlights e Tabellino | 25° giornata di Serie A | 17 02 2018

Genoa-Inter 2-0 : i rossoblù battono gli uomini di Spalletti con un autogol di Ranocchia e una rete di Pandev - Video e Gol - : Notizie sul tema Genoa-Inter diretta TV e live streaming gratis, Serie A oggi 17 febbraio Genoa-Inter, tutto lo stadio omaggerà De André prima della partita Probabili formazioni Genoa-Inter: ...

Psg-Strasburgo - ‘mago’ Neymar : il gol del 2-1 è incredibile [Video] : Il gol di Neymar è incredibile. Il Psg continua a dominare in Ligue 1, altro netto successo questa volta contro lo Strasburgo, il punteggio di 5-2 non lascia grandi repliche. Padroni di casa subito sotto, poi si scatena il brasiliano in gol anche Draxler, Di Maria e Cavani con una doppietta. In particolar modo da segnalare la rete del 2-1 proprio di Neymar, gioco di prestigio per il calciatore del Psg, gol dove vengono messe in mostra furbizia, ...

Udinese-Roma 0-2 : Under e Perotti stendono i friulani - Video e gol - : Una grossa assenza nell'economia del gioco del tecnico. Il numero 15 garantiva profondità e movimenti in grado di liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Toccherà con ogni probabilità ...

Video Gol Udinese-Roma 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 17-02-2018 : Risultato Finale Udinese-Roma 0-2: Cronaca e Video Gol Cengiz Under, Perotti 25° Giornata Serie A 17 Febbraio 2018. Finisce 2-0 per la squadra ospite l’anticipo della 25° giornata di Serie A Udinese-Roma. Una partita che si sblocca tardi grazie all’ennesimo gol di Cengiz Under, il giovane turco che sta incantando tutta Roma, chiusa poi al 90esimo dal subentrato Perotti. Il primo tempo non è certo stato noioso, seppur il ...

Diretta / Cremonese Bari (risultato finale 0-1) info streaming Video e tv : la decide un gol di D'Elia : Diretta Cremonese Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Allo Zini sono in palio punti importanti per i playoff di Serie B(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:15:00 GMT)

Hard Times è il nuovo Video singolo di Nic Cester : Indietro 16 febbraio 2018 2018-02-16T16:19:28+00:00 Roma – A poche ore dall’inizio del tour europeo con la prima data al Monk di Roma, Nic Cester pubblica il suo nuovo singolo e video, Hard Times, il terzo estratto da Sugar Rush, il suo primo disco solista dopo il successo mondiale con i Jet. “Ho scritto questo pezzo immaginando […] L'articolo Hard Times è il nuovo video singolo di Nic Cester sembra essere il primo su NewsGo.

Muse : il Video del nuovo singolo “Thought Contagion” è affollato da vampiri : Giovedì 15 febbraio i Muse hanno pubblicato il nuovo singolo “Thought Contagion”. Ad accompagnare la canzone anche il video ufficiale che sembra quasi un film, diretto da Lance Drake. NEW SONG: Watch the music video for #ThoughtContagion now. Directed by @lance_drake. Link in bio Un post condiviso da Muse (@Muse) in data: Feb 15, 2018 at 11:30 PST Nei 3.35 minuti di video succede di tutto: il protagonista deve tentare di ...

Video/ Marsiglia Braga - 3-0 - : highlights e gol della partita - Europa league - sedicesimi - : Video Marsiglia Braga , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa league. Decisiva la doppietta firmata da Germain.