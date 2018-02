Video Genoa-Inter 2-0 | highlights e gol della partita Serie A 25^ giornata

Video Gol Genoa-Inter 2-0 - Highlights e Tabellino - 25° giornata di Serie A - 17/02/2018 : Risultato finale Genoa-Inter 2-0, Aut.Ranocchia, Pandev: Cronaca e Video Gol, 25°giornata Serie A 17 Febbraio 2018. Il Genoa di Ballardini è in ottima forma. Infatti, viene da due ottime vittorie, una in casa della Lazio, e l’altra in trasferta a Verona contro il Chievo. Quindi conferma il 3-5-1-1 con Bessa ed Hiljemark a centrocampo, mentre in avanti spazio a Galabinov al fianco di Pandev. Un’Inter in convalescenza che, ...

Genoa-Inter 2-0 : i rossoblù battono gli uomini di Spalletti con un autogol di Ranocchia e una rete di Pandev - Video e Gol - : Notizie sul tema Genoa-Inter diretta TV e live streaming gratis, Serie A oggi 17 febbraio Genoa-Inter, tutto lo stadio omaggerà De André prima della partita Probabili formazioni Genoa-Inter: ...

L'ex Pandev manda all'inferno all'Inter : il Genoa passeggia al Ferraris [Video] : Pandev manda all'inferno l'Inter: uno degli eroi del triplete condanna i nerazzurri, Genoa avanti di due gol, il VIDEO Goran Pandev passeggia sui resti nerazzurri. Strano destino, proprio uno degli ...

Genoa-Inter - omaggio a De Andrè : tutto lo spettacolo della Gradinata Nord [Video] : Si sta giocando l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa ed Inter. La partita è importante per la classifica di entrambe, la squadra di Ballardini è reduce dal successo contro il Chievo, quello di Spalletti dai tre punti contro il Bologna. Al 40′ le squadre sono in pareggio, 0-0 il risultato con occasioni da una parte e dall’altra, decisivi i due portieri. Nel frattempo grande ...

