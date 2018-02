Vi fareste portare in giro da un taxi senza conducente?

agi

(Di domenica 18 febbraio 2018) Lo scorso febbraio Alphabet, la casa madre di Google, denunciò Uber per aver sottratto segreti industriali a Waymo, la divisione di Mountain View dedicata alle auto. Dopo otto anni al lavoro su questo progetto, un ingegnere, Anthony Lewandowski, aveva lasciato, nel gennaio 2016, Waymo per fondare una sua startup, Otto, portando con sé i brevetti. Subito dopo Otto sarebbe stata acquistata da Uber, che avrebbe utilizzato la tecnologia LiDAR rubata a Waymo per i suoi esperimenti sulle "self driving car". Accuse delle quali l'ex numero uno di Uber, Travis Kalanick, era stato chiamato a rispondere di fronte alla legge in un processo la cui prima udienza si è tenuta lo scorso 7 febbraio e conclusosi dopo cinque giorni con un patteggiamento che ha visto Uber cedere a Waymo una quota dello ...