Venezia | il gesto d’oro di Fabio Caramel | salta il match dell’anno per donare il midollo

(Di domenica 18 febbraio 2018) Il calcio regala non solo emozioni su un campo di calcio ma molto spesso si verificano episodi che lasciano alle spalle tutte le polemiche per un rigore non fischiato, un fuorigioco o un gol sbagliato. L’eroe del giorno è, calciatore dilettante dello Spinea, nelno che ha deciso dire la partita più importante della stagione contro la capolista del campionato dilettanti di Promozione peril suospinale, il calciatore ha deciso di aiutare una donna malata. “Lo scorso dicembre sono stato contattato perché le mie caratteristiche fisiche sono idonee con una persona che adesso ha bisogno, così nei giorni scorsi sono stato nel centro di Verona di Borgo Roma che, a livello veneto, concentra questo tipo di raccolta. Non so chi potrà beneficiare di questo mio, so solo che si tratta di una donna italiana ma la legge impedisce di ...