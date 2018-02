Valanghe sulle Alpi | 3 morti in Francia | feriti in Svizzera e Alto Adige

Allarme Valanghe sulle Alpi : quattro morti tra cui bimba di 11 anni - due feriti da slavina in Svizzera : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Valanghe - padre e figlia travolti sulle Alpi francesi. Mentre è scampato pericolo per 30 in Svizzera e Alto Adige : Un uomo di 43 anni e la figlia di 11 hanno perso la vita sulle Alpi francesi, dopo che una valanga li ha travolti. I due stavano sciando nella zona del ghiacciaio di Pisaillas, in Francia, nella valle d’Isère, che era stato chiuso per il rischio Valanghe. Le due vittime sono state trovate nel primo pomeriggio in una conca 2.930 metri. I pubblici ministeri della vicina Albertville hanno aperto una inchiesta. scampato pericolo, invece, in Alto ...

Allarme Valanghe sulle Alpi : tre morti tra cui bimba di 11 anni - due feriti da slavina in Svizzera : Due persone sono rimaste oggi ferite da una valanga nel cantone Vallese, in Svizzera. In un primo momento sembrava che la slavina avesse investito una decina di persone, ha riferito la Rts (radio...

Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe marcato sulle Alpi Giulie : “Le nevicate hanno portato in media circa 10-15 cm di nuova neve; solo sul Tarvisiano si sono registrati circa 25-30 cm. La neve fresca, con il vento, ha formato nuovi piccoli accumuli instabili; il vecchio manto nevoso risulta invece in via di consolidamento. sulle Alpi Giulie il pericolo è 3 (marcato)“: lo rileva il bollettino regionale. “Sopra i 1700 m, in tutte le esposizioni e in particolare sotto le creste e le forcelle e ...

Valanghe Lombardia : dopo le nevicate rischio marcato sulle Alpi : Il bollettino regionale di Arpa Lombardia prevede un rischio Valanghe marcato, di livello tre su una scala di cinque, sulle Alpi lombarde dopo le nevicate dei giorni scorsi. L’allerta si riferisce, in particolare, alle Alpi Retiche, Orobie e al gruppo montuoso dell’Adamello, dove sono possibili slavine di medie proporzioni anche con il passaggio di un solo sci-Alpinista. L'articolo Valanghe Lombardia: dopo le nevicate rischio marcato ...

Valanghe sulle ALPI/ Video - Vallelunga : evacuati turisti da hotel. Allerta anche in Valle d’Aosta a Champoluc : Allarme VALANGHE SULLE ALPI: Video e ultime notizie, Allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Valanghe sulle Alpi/ Video - allerta in Alto Adige e Valle d'Aosta : evacuato hotel sotto la neve a Vallelunga : Allarme Valanghe sulle Alpi: Video e ultime notizie, allerta in Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina. Evacuati turisti a Vallelunga.

Valanghe sulle Alpi/ Video - allerta in Alto Adige e Valle d’Aosta : evacuato hotel sotto la neve a Vallelunga : Allarme Valanghe sulle Alpi: Video e ultime notizie, allerta in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina e Svizzera. Evacuati turisti in hotel a Vallelunga (Bolzano)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:17:00 GMT)

Valanghe - situazioni critiche sulle Alpi : Giornate difficili sulle Alpi a causa del distacco di Valanghe e slavine dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Particolarmente colpiti Alto Adige, Piemonte e Valle d'Aosta. Evacuato un gruppo ...

Valanghe - incubo sulle Alpi. Turisti evacuati con gli elicotteri : Trento, 23 gennaio 2018 - incubo Valanghe sulle Alpi , dopo le abbondanti nevicate di questi giorni. Critica la situazione in Alto Adige. La scorsa notte una slavina ha colpito e danneggiato una casa ...

Allerta maltempo e rischio Valanghe sulle Alpi - in azione elicotteri per evacuare turisti bloccati : valanghe, neve, maltempo: la situazione meteo preoccupa al Nord nella zona delle Alpi. Le condizioni sono critiche in Alto Adige, Val d'Aosta e Piemonte e per il prossimo fine settimana le previsioni meteo annunciano nuova neve.In Alto Adige, soprattutto in val Venosta, alcune strade sono state chiuse per precauzione ed è alto il rischio valanghe. Stessa Allerta anche in varie zone d'Italia.La scorsa notte una slavina ha colpito e ...

Pericolo Valanghe - allarme sulle Alpi : evacuato albergo in Val Venosta - : In Vallelunga una slavina ha danneggiato una casa. Ora è in corso l'evacuazione di 75 turisti da un hotel e di alcuni abitanti della zona. Alle ore 12 è prevista la riapertura della strada per ...

Valanghe - Piemonte : pericolo ancora forte sulle Alpi Lepontine : Rimane forte (grado 4 su 5) il rischio di Valanghe sulle Alpi Lepontine, il settore piu’ a nord delle montagne Piemontesi, “marcato” (grado 3) dalle Cozie settentrionali alle Pennine e “moderato (grado 2) dalle Cozie meridionali alle Alpi Liguri. Con il ritorno del tempo stabile, il pericolo di Valanghe calera’ gradualmente, spiega Arpa, nel bollettino aggiornato oggi e valido per 24 ore. A quota 2000 metri ...

Val Senales isolata - fino 3 metri di neve. Pericolo Valanghe sulle Alpi : Le abbondanti nevicate delle ultime ore stanno creando alcuni disagi in Valle d'Aosta e in Alto Adige. Una valanga è caduta all'altezza del comune di Oyace (Aosta) , nella zona del Grand Combin. "E' ...