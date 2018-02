Valanghe | pericolo marcato in Alto Adige

Valanghe - pericolo marcato grado 3 : ANSA, - BOLZANO, 17 FEB - Nel nord dell'Alto Adige il pericolo Valanghe è "marcato grado 3", mentre verso sud la situazione è migliore. Il distacco di una valanga in zone di accumulo da vento è facile ...

Allerta Valanghe in Trentino : pericolo marcato di grado 3 : Nel nord dell’Alto Adige il pericolo valanghe è “marcato grado 3”, mentre verso sud la situazione è migliore. Il distacco di una valanga in zone di accumulo da vento è facile e possibile già con debole sovraccarico. Queste zone si trovano soprattutto sui pendii ripidi vicino alle creste, in conche e canali. Escludendo le zone della cresta di confine il punti di pericolo sono meno frequenti e più piccoli. L'articolo Allerta ...

Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe marcato sulle Alpi Giulie : “Le nevicate hanno portato in media circa 10-15 cm di nuova neve; solo sul Tarvisiano si sono registrati circa 25-30 cm. La neve fresca, con il vento, ha formato nuovi piccoli accumuli instabili; il vecchio manto nevoso risulta invece in via di consolidamento. sulle Alpi Giulie il pericolo è 3 (marcato)“: lo rileva il bollettino regionale. “Sopra i 1700 m, in tutte le esposizioni e in particolare sotto le creste e le forcelle e ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo marcato su tutto il territorio : E’ “marcato” (grado 3 su scala di 5) il pericolo di valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il Bollettino regionale. Deboli nevicate con 5-10 centimetri di nuova neve hanno interessato la montagna, ma senza influenzare le condizioni di stabilita’ del manto nevoso. Il pericolo e’ rappresentato soprattutto dagli accumuli da vento non ancora scaricati presenti sopra i 1.500 metri, anche nelle radure ...

Friuli Venezia Giulia : il pericolo Valanghe scende a marcato : Il grado di pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia è 3 (marcato) su tutto il territorio: “Dopo le intense nevicate della scorsa settimana – spiega il bollettino regionale – si è verificata una abbondante attività valanghiva spontanea che ha, in parte, bonificato alcuni pendii in particolare quelli più ripidi. Sono però presenti diffusi accumuli da vento in tutte le esposizioni e quote, anche nelle radure del bosco, che non ...

Valanghe - pericolo marcato in parte del Trentino e in tutto l'Alto Adige : TRENTO. Il pericolo di Valanghe in Alto Adige diminuisce solo lentamente. In molte parti della provincia è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5. Lo riferisce il servizio meteo locale. In Trentino ...

Valanghe : pericolo marcato in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 3 FEB - Il pericolo di Valanghe in Alto Adige diminuisce solo lentamente. In molte parti della provincia è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5. Lo riferisce il servizio meteo ...

Valanghe : pericolo “marcato” in Alto Adige e parte del Trentino : Il pericolo di Valanghe in Alto Adige è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5, secondo quanto riferito dal servizio meteo provinciale: “La situazione per gli escursionisti è delicata, specie nelle zone con più neve fresca. Sopra i 2000 m si deve prestare particolarmente attenzione agli accumuli eolici su tutte le esposizioni specie sui pendii vicino alle creste. Sono possibili anche Valanghe spontanee. Il freddo conserva le zone ...

Valanghe : pericolo marcato in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 3 FEB - Il pericolo di Valanghe in Alto Adige diminuisce solo lentamente. In molte parti della provincia è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5. Lo riferisce il servizio meteo ...

Allerta Valanghe in Alto Adige : pericolo marcato di grado 3 : Dopo le ultime nevicate, che hanno portato dai 20 ai 40 centimetri di neve fresca, in gran parte dell’Alto Adige il pericolo valanghe e’ “marcato grado 3”. Lo riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Provincia. La combinazione di neve fresca e neve ventata, crea una situazione delicata per gli escursionisti, specie nelle zone in cui ha nevicato piu’ abbondantemente. Sopra i 2.000 metri si dovra’ ...

Valanghe in Alto Adige : pericolo marcato per il rialzo termico : Sulle montagne dell’Alto Adige, si legge nel bollettino del servizio prevenzione della Provincia, il pericolo Valanghe è “marcato GRADO 3 per il rialzo termico previsto. Inizialmente vanno principalmente valutati i recenti accumuli da vento specie sulle esposizioni settentrionali. Poi nel corso della giornata il pericolo aumenta per distacchi anche spontanei di neve umida, inizialmente dai siti maggiormente soleggiati poi su tutte le ...

Valle d’Aosta : cala il pericolo Valanghe - Bionaz non è più isolata : cala il pericolo valanghe: a Bionaz, in Valle d’Aosta, riaprono le strade e termina l’evacuazione per due famiglie e l’isolamento di altri due nuclei familiari. Le misure erano state decise lo scorso 22 gennaio. Rientrano nelle proprie case le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru e riapre anche la strada comunale per la frazione di Chez Chenoux: una valanga aveva invaso la carreggiata. Percorribile tutta la SR28 ...

Valanghe - cala il pericolo in Piemonte : rischio lastroni da vento : Il rischio di Valanghe è in leggero calo sulle montagne Piemontesi ma resta il pericolo dei lastroni formati dal vento. Lo spiega il bollettino emesso oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il rischio resta comunque “marcato” (grado 3 su 5) dalle Cozie settentrionali alle Lepontine, “moderato” sul resto dell’arco alpino. L’insidia maggiore sono i ‘lastroni da vento’, diffusi ...

Bolzano - pericolo Valanghe : criticità in Alta Val Venosta - evacuato hotel : Continua ad essere estremamente elevato (grado 5, il massimo della scala) il pericolo valanghe in Alta Val Venosta (Bz). Nella serata di ieri è stato attivato il Centro funzionale della Protezione civile, che questa mattina è stato visitato anche dal Commissario del governo Vito Cusumano al quale è stata fatta una panoramica della situazione. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Il direttore della Protezione civile provinciale di Bolzano, Rudolf ...