Valanghe in Francia | 3 sciatori morti in Alta Savoia

Francia - rischio Valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Francia - rischio Valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Maltempo - disgaggio Valanghe : domani chiuso il Tunnel di Tenda al confine con la Francia : Anas in una nota comunica che, domani 23 gennaio 2018, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 10, lungo la strada statale 20 ‘Del Colle di Tenda e di Valle Roja’, sarà chiuso il Tunnel di Tenda al confine con la Francia. Il provvedimento si rende necessario per consentire, sul versante francese, l’esecuzione delle operazioni di disgaggio valanghe sulla RD 6205, prosecuzione della statale 20 in territorio francese. L'articolo ...