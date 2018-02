Valanga in Svizzera | alpinisti salvati | 2 feriti

Svizzera : Valanga travolge una decina di alpinisti - due feriti : Altri 20 salvati in Tirolo a oltre 2.300 metri di quota

Valanga in Svizzera : travolta una decina di alpinisti : Foto d'archivio, BERNA Una Valanga si è staccata in Svizzera, nel cantone Vallese, a Finhaut, travolgendo una decina di alpinisti. La slavina si è prodotta a 2.500 metri di altitudine, sul Fenestral, ...

Svizzera : travolta da Valanga a Tujetsch - muore donna 35enne : E’ deceduta la notte scorsa all’ospedale di Coira la 35enne travolta il 31 dicembre da una valanga a Tujetsch (GR). La donna è stata completamente sepolta dalla neve durante un’escursione dal Passo dell’Oberalp verso la capanna Maighels con il compagno. L’uomo è riuscito a liberarsi parzialmente e ad allertare i soccorsi, mentre la donna era stata ritrovata da un cane da valanga del Club alpino svizzero (CAS) in ...

Svizzera - Valanga sul Glattwang : muore 31enne francese : Un giovane francese ha perso la vita sul Glattwang, in Svizzera, travolto da una valanga: il 31enne era partito sabato pomeriggio con una compagna di escursione da Fideris verso la vetta, ma giunti alla meta l’uomo ha poi proseguito da solo. La donna, non vedendolo rientrare in albergo, ha lanciato l’allarme. Il corpo è stato rinvenuto sotto tre metri di neve. L'articolo Svizzera, valanga sul Glattwang: muore 31enne francese sembra ...