Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi bacia Sara ma resta indeciso | il messaggio sui social

Uomini e Donne - Gemma Galgani alla riscossa : 'Riconquisterò Giorgio. E a Tina dico…' : Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono i protagonisti indiscussi del Trono Over di "UominieDonne" . La dama di Torino non riesce a dimenticare il gabbiano che è volato via due anni fa senza voltarsi ...

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio - volano gli ascolti : Maria De Filippi gioca l'ultima carta! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continuano a salire gli ascolti grazie a Gemma e Giorgio: Maria De Filippi gioca la carta Tina Cipollari che fa una richiesta...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella non sceglie Lorenzo Riccardi : l'indizio di Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. La scelta di Sara Affi Fella sarà Lorenzo Riccardi? Gli indizi del pubblico e di Maria De Filippi dicono altro!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Bomba a Uomini e Donne : Nilufar Addati sa già chi scegliere. Il nome del corteggiatore impazza sul web e i fan sospettano : “C’è qualcosa che non va” : Il trono classico di Uomini e Donne ci regala sempre nuove emozioni, grazie anche a Nilufar Addati. Durante la scorsa stagione ha partecipato al programma come corteggiatrice di Mattia Marciano e si è auto-eliminata quando si è accorta che il suo interesse nei confronti del tronista non era del tutto corrisposto. Nilufar, figlia di madre iraniana e padre napoletano, ha 19 anni ed è nata a Pozzuoli. Frequenta il primo anno di Scienza della ...

“Ecco come andò davvero a Uomini e Donne”. Giorgio Mastrota al veleno : il re delle televendite ricorda la sua esperienza da tronista (correva il 2003) e ‘distrugge’ il programma di Maria De Filippi : Giorgio Mastrota, nato il 15 maggio del 1964 a Milano, è il re indiscusso delle televendite. La sua carriera decolla negli anni Novanta grazie alla conduzione di programmi come Miss Universo, Miss Mondo, Miss World Cup e Miss Grand Prix. Nello stesso anno passa alle reti Fininvest, realizzando diverse interviste con i più noti attori sudamericani di telenovelas per il programma Buon Pomeriggio. Viene scelto per Bellezze al bagno, ...

Uomini e Donne - Costanzo : Tina e Gemma devono ridimensionarsi : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi conoscono bene i meccanismi della tv. La conduttrice da sempre è una sorta di "Re Mida" dei programmi, dove c'è lei c'è sempre un boom di share. Amici, C'è posta per te, Uomini e Donne, sono solo alcuni esempi dei programmi che la De Filippi ha fatto letteralmente volare.Ma proprio su Uomini e Donne arriva il commento del marito, Costanzo, che in un'intervista a Nuovo Tv ...

Da opinionista a tronista - Tina Cipollari a caccia di corteggiatori a Uomini e Donne : Indietro 17 febbraio 2018 2018-02-17T15:14:23+00:00 ROMA – Dopo anni di meritato servizio da opinionista, Tina Cipollari cambia ruolo a Uomini e Donne. L’ex protagonista di Pechino Express diventa tronista nelle puntate “over”. Tina ha detto la parola fine alla storia con il marito Chicco Nalli da qualche mese. Una fine che l’ormai ex coppia ha […] L'articolo Da opinionista a tronista, Tina Cipollari a caccia di corteggiatori a Uomini e ...

Uomini e Donne : Chicco Nalli svela com’è finito il matrimonio con Tina : Chicco Nalli rivela un retroscena sulla separazione dalla Cipollari di Uomini e Donne Come tutti sapranno bene, Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati. A dichiararlo ufficialmente è stata la donna qualche giorno fa in una puntata di Uomini e Donne. E a distanza di qualche giorno da quell’incredibile annuncio, ecco rompere il silenzio anche l’ex marito Chicco Nalli, che direttamente sul suo profilo personale di instagram ha ...

Maria De Filippi - Tina Cipollari torna al suo ruolo delle origini : farà la tronista in Uomini e Donne : È un ritorno alle origini per Tina Cipollari a Uomini e Donne. Come riporta gossipetv.com , la star creata da Maria De Filippi tornerà a fare la tronista nel programma di Canale 5, come nel 2001 ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Sara Affi Fella in esterna con Lorenzo Riccardi (Trono Classico) : Uomini e Donne, trono classico: dopo le segnalazioni della scorsa settimana, Marta Pasqualato tornerà nel parterre per riprendere in mano il suo percorso alla corte di...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:59:00 GMT)