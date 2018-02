Uno storico secondo oro per l' erede di ' Herminator' Diario olimpico del 18 febbraio

agi

: TALENTO ALLO STATO PURO ?? Tenacia e forza sulla tavola. @michimoioli veloce e inarrestabile verso uno storico ORO… - ItaliaTeam_it : TALENTO ALLO STATO PURO ?? Tenacia e forza sulla tavola. @michimoioli veloce e inarrestabile verso uno storico ORO… - marionicolini95 : Un fatto storico, in 82 anni, che richiama i tempi dei grandi colpi europei. Un tabellone il cui peso attuale è equ… - vallegiorgio41 : @ale_dibattista @fanpage Caro Di Battista, Repubblica era un quotidiano affidabile e leader quando era diretta da E… -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Come eravamo. Vent’anni fa, il 231998, internet non comandava come oggi e gli atleti gay non si sarebbero mai baciati in pubblico come fanno lo sciatore Gus Kenworthy e lo snowboarder Matthew Wilkas. Faceva storia la copertina della rivista di Sports Illustrated: riproduceva il grande Hermann Mayer che volava per aria, a 130 all’ora, nella libera dell’Olimpiade di Nagano, in Giappone. L’austriaco era riatterrato malamente fuori pista, aveva sbattuto violentemente con l’elmetto, era rotolato, era rimbalzato, era rovinato sulla neve, trascinandosi come un burattino senza fili, preoccupando il mondo intero davanti a quelle immagini sconvolgenti. Ma poi si era rialzato miracolosmente, quasi illeso, mettendo le basi del suo mito da “”. Tanto che, subito dopo, aveva vinto l’oro in Gigante e superG, diventando un ...