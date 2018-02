Derby alla Juve - 0-1 con il Toro Ma Higuain s’infortUna Video Napoli 1-0 alla Spal|Classifica Ora Atalanta-Fiorentina 1-1 : Il Pipita costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora per uno scontro con Sirigu. Al suo posto entra Bernardeschi che serve l’assist della rete decisiva

Una Juve camaleontica si prende il derby : Basta un gol alla Juve per conquistare il derby e riprendere il filo delle vittorie (e della partite senza gol al passivo) interrotto martedì in Champions. Troppo spento il Toro per poter impensierire i bianconeri e l’occasione sciupata dalla squadra di Mazzarri, che così conosce la prima sconfitta del nuovo corso, è davvero grande. La Juve non era...

Torino-Juventus - Higuain infortUnato esce al 15' : TORINO - Gonzalo Higuain è stato costretto ad uscire al 15' del primo tempo di Torino-Juventus. L'attaccante argentino ha chiesto il cambio ad Allegri per un problema fisico in seguito a uno scontro ...

Marotta "Juve e Buffon Una cosa sola" : ROMA, 18 FEB - "Noi guardiamo il presente, questa è una stagione importante e l'apporto di Buffon sarà utile. Non esiste un problema Buffon ad oggi. Gigi è un'icona del calcio mondiale, è un serio ...

Infortunio Kane - problemi ad Una caviglia : out nel ritorno con la Juve? Parla Pochettino : Infortunio Kane – Harry Kane sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. Il bomber inglese del Tottenham ha già realizzato 33 goal in 34 partita: numeri pazzeschi. L’ultima rete il 10 degli ‘Spurs’ lo ha messo a segno nella gara di andata degli ottavi di Champions League all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un goal pesante che ha permesso agli inglesi di riaprire il match, terminato poi 2-2. Lo stesso ...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : 'Vogliamo regalare Una gioia ai tifosi del Torino' : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Ansaldi avvisa Higuain - Dybala e la Juventus : «Vogliamo regalare Una gioia ai tifosi del Torino» : TORINO - Cristian Ansaldi è uomo di mondo. E' passato dal Newell's, nella sua Argentina, a Rubin Kazan e Zenit in Russia. Poi Atletico Madrid in Spagna, altro transito dallo Zenit, Genoa, nuova tappa a San Pietroburgo, in Liguria, all'...

Higuain a Napoli - Pjanic papà - Bonucci : la Juve su Netflix è Una figata pazzesca! : Narcos , Stranger Things , Breaking Bad , BoJack Horseman e... la Juventus . Sì, oggi sullo sconfinato mondo di Netflix , casa delle più belle serie del momento, dove trovano posto anche film e documentari, sbarca la squadra bianconera. 'FIRST TEAM: JuveNTUS' . E, in effetti, è la prima squadra ad ...

Juventus - De Sciglio 'Con Mazzarri un altro Toro - sarà Una bolgia' : La prima parte arriverà sul catalogo della piattaforma streaming più famosa del mondo il prossimo 16 febbraio, mentre la seconda in estate. I tifosi di tutto il mondo avranno infatti accesso al '...

Juve - De Sciglio e Bentancur in coro : 'Derby - Una partita speciale' : 'Il derby? Una partita speciale, incredibile. In Argentina poi è particolarmente sentita dai tifosi, ma devo dire che anche qui l'aria che si respira è quella di un grande classico, una sfida unica'. ...